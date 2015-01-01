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चुनाव:भाजपा-कांग्रेस में प्रत्याशियाें पर नहीं बनी सहमति जिला परिषद सदस्य के लिए है ज्यादा मशक्कत

भीलवाड़ा4 घंटे पहले
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  • पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में जुटीं दोनों प्रमुख पार्टियां

जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्याें के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हुए दाे दिन हाे चुके हैं, लेकिन दाेनाें प्रमुख राजनीतिक पार्टियाें ने अभी तक एक भी प्रत्याशी घाेषित नहीं किया है। दाेनाें पार्टियाें के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जिला परिषद प्रत्याशियाें काे लेकर हैं। पंचायत समिति सदस्याें के लिए संबंधित विधानसभा के विधायक या विधायक प्रत्याशी ही उम्मीदवार फाइनल कर रहे हैं। जिला परिषद प्रत्याशियाें के लिए हर वार्ड में जिले के अलग-अलग नेताओं का दखल

हाेने के साथ-साथ कई वार्डाें में प्रत्याशी के नाम काे लेकर मामला प्रदेश स्तरीय नेताओं तक पहुंच गया है। जिला परिषद व पंचायत समितियाें सदस्याें के लिए नामांकन शुरू हुए दाे दिन हाे चुके हैं, लेकिन मंगलवार तक दाेनाें पार्टियाें ने अभी तक प्रत्याशी घाेषित नहीं किए हैं।

चाराें चरण के मतदान के दिन रहेगा अवकाश
जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए चारों चरण के मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश रहेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में चारों चरण का मतदान 23 नवंबर, 27 नवंबर, 1 दिसंबर व 5 दिसंबर को होगा। जिले में पहले चरण में बिजौलिया, मांडलगढ़, कोटड़ी, जहाजपुर पंचायत समिति, दूसरे चरण में शाहपुरा, बदनाैर, हुरड़ा, बनेड़ा पंचायत समिति, तीसरे चरण में करेड़ा, मांडल, आसींद और चाैथे चरण में रायपुर, सुवाणा व सहाड़ा पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए चुनाव होगा।

पंचायत समिति सदस्य के लिए 6 नामांकन आए
जिले में बुधवार तक जिला परिषद सदस्य के लिए एक भी नामांकन नहीं आया लेकिन पंचायत समिति सदस्याें के लिए बुधवार काे छह नामांकन पेश किए गए। इनमें सहाड़ा पंचायत समिति के वार्ड आठ, 12 व 15, बनेड़ा पंचायत समिति के वार्ड छह, मांडल पंचायत समिति के वार्ड एक और जहाजपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 21 के लिए एक-एक नामांकन पेश हुआ है।

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