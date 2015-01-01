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जिला परिषद:भाजपा ने 14 पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के 37 प्रत्याशी तय किए

भीलवाड़ाएक घंटा पहले
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भाजपा की प्रदेश समन्वय समिति ने भीलवाड़ा जिले की 14 पंचायत समिति के 254 और जिला परिषद के 37 वार्डाें के लिए चुनाव प्रत्याशियाें का चयन कर उनके नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है। इनकी सूची रविवार काे जारी हाेगी।भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि प्रत्याशियाें के चयन और अंतिम सूची पर माेहर लगाने के लिए पूर्व मंत्री एवं पंचायत चुनाव प्रभारी अनिता भदेल, सह प्रभारी अजय धाधिया, भाजपा

जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, महामंत्री मुरलीधर जोशी जयपुर पहुंचे। वहां प्रदेश समन्वय समिति में चर्चा कर सभी वार्डों के भाजपा प्रत्याशियाें के नामाें पर अंतिम मुहर लगाई गई। इस दौरान जयपुर में राजेश सेन, सोनू शर्मा भी माैजूद रहे।

अनिता ने वार्ड 3 से नामांकन दाखिल किया
पचांयत समिति सदस्यों के चुनाव में पंचायत समिति बनेड़ा के वार्ड संख्या 3 बेरा /रूपाहेली से बेरा निवासी अनिता शर्मा ने शनिवार काे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया।

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