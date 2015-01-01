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विराेध:दाे साल पहले किए वादे अधूरे का आराेप लगाकर मनाया काला दिवस, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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  • उपखंड मुख्यालयाें पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में गहलाेत से की इस्तीफे की मांग

प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा एवं युवा मोर्चा की ओर से विराेध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली गई। डाक बंगले के बाहर पुतला लगाया। मोर्चा अध्यक्ष लखन माली ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। युवाओं को 35 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना, किसानों का कर्ज माफ करना आदि वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चमन सोनी, पूर्व पार्षद दिनेश तेली, मुकेश पुरी, जमुनेश खटीक, रोशनलाल गोखरू, तुषार अग्रवाल सहित भाजपा व युवा मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे।

भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष व नगर अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, मोर्चा जिला अध्यक्ष अनमोल पाराशर व युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष राजेंद्र जांगिड़ के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विराेध में प्रदर्शन हुआ।

त्रिमूर्ति चौराहा पर पुतला दहन किया गया। इसके बाद कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की। पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि राधेश्याम जीनगर, युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष आसाराम धाकड़, युवा मोर्चा फूलिया ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अभिषेक कलाल, एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष लादूराम खटीक, पार्षद प्रवीण सोनी, जोगेंद्र सिंह, सत्यनारायण तोलंबिया, लोकेंद्र शर्मा, युवा नेता जितेंद्र सेन, युवराज सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

राजस्थान के युवाओं के साथ कांग्रेस धोखाधड़ी कर रही है। किसानाें के ऋण माफ करने का वादा कर सरकार बनाने वाली कांग्रेस सरकार ने देखा किया। अपराध रोकने में भी नाकाम रही। यह आराेप भाजपा व युवा मोर्चा करेड़ा-ज्ञानगढ़ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी के नाम दिए ज्ञापन में लगाया।

भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण लड्ढा, युवा मोर्चा ज्ञानगढ़ मंडल अध्यक्ष लादूलाल गुर्जर के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों के ऋण माफ करने का वादा किया था। ये वादे पूरे नहीं हुए। इसके उलट, प्रदेश में अपराध बढ़ गए। भय का माहौल है एवं महिलाओं का उत्पीड़न हा़े रहा है। भाजपा व मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग। गोपालकृष्ण महात्मा, राजू आचार्य, संपत कोठारी, रघुनाथ गुर्जर, उदयराम गुर्जर, पारसमल, उगमचंद आदि उपस्थित थे।

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