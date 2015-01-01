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धनतेरस:चमका बर्तन बाजार; लाॅकडाउन में बर्तनाें के दाम बढ़े लेकिन धनतेरस से घाटा पूरा हाेने की उम्मीद

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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  • शहरवासी ट्राई प्लाई स्टील बर्तन कर रहे पसंद धनतेरस-आकर्षक डिजाइन वाले बर्तनाें से सज गए बाजार

दीपावली पर्व का पहला दिन शुक्रवार काे धनतेरस है। इसे देखते हुए बर्तन बाजार भी चमक गया है। दुकानें स्टेनलैस स्टील, एल्यूमीनियम व पीतल के आकर्षक डिजाइन वाले बर्तनाें से सज गई है। काेराेना के चलते लाॅकडाउन में फैक्ट्रियां बंद रहीं। इस कारण बर्तनाें का निर्माण कम हुआ ताे इनके दाम बढ़ गए। दुकान संचालकाें काे अब शुक्रवार काे धनतेरस पर घाटा पूरा हाेने की उम्मीद है।

बर्तन व्यवासायी सत्यनारायण मूंदड़ा बताते हैं कि इस बार करीब 20 प्रतिशत गिरावट आई है। वर्तमान में बर्तनाें की रेट में 12 से 15 प्रतिशत की बढ़ाेतरी हुई है। शहर में बर्तनाें की 150 से अधिक दुकानें है। इस बार 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले साल करीब 80 प्रतिशत बिजनेस हुआ था। इस बार करीब 80 प्रतिशत बिजनेस की उम्मीद है।

मद्रास, मुरादाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, जगाधरी, अहमदाबाद आदि शहराें से सामान मंगवाया जाता है, लेकिन वर्तमान में मांग काे देखते हुए बाजार में 70 प्रतिशत सामान ही मंगवाया है। बर्तन व्यवासायी विशाल कुमार बताते हैं कि तांबा व कांसा की तरह धनतेरस पर अब लाेग स्टील के बर्तन भी खरीद रहे हैं।

रूटीन में कम लाेग कर रहे खरीदी शहर के एक अन्य बर्तन व्यवसायी राजेश कुमार बताते है कि इस बार रुटीन में कम ग्राहक खरीदारी कर रहे है। लाॅकडाउन के कारण काम पर असर पड़ा है। बर्तनाें के रेट में भी 10 से 15 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। शहरवासी धनतेरस के दिन कटाेरी, चम्मच, थाली, जग, लाेटा, बर्तन स्टैंड, कुकर, डिनर सेट, पीतल के दीपक, तांबे का लाेटा आदि सामान खरीदते हैं।

दूसरे प्रदेश व जिलाें में भी भेजे जाते हैं बर्तनव्यवसायी एसएन मूंदड़ा बताते हैं कि पीतल व तांबे के बर्तन भीलवाड़ा में ही बनाए जाते हैं। यहां से दूसरे प्रदेश व जिलाें में भी भेजे जाते है। उनका कहना हैं कि भीलवाड़ा के पीतल व तांबे के बर्तन के प्रमुख खरीदाराें में मध्यप्रदेश के नीमच, राजस्थान के काेटा, अजमेर, चित्ताैड़गढ़, अजमेर अादि शहराें के व्यापारी है। वर्तमान में ग्राहकी ठीक है, लेकिन धनतेरस के दिन बढ़ने वाली है।

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