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कोर्ट:यूआईटी से मुआवजे में दिए गए भूखंडों का मामला कोर्ट में पहुंचा

भीलवाड़ाएक घंटा पहले
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यूआईटी की हरिदेव जोशी संयुक्त विशेष योजना के लिए समझौते में ली गई भूमि के मुआवजे का मामला न्यायालय में पहुंच गया है। हजारी खेड़ा 2 सौ फीट रोड पर अवाप्त भूमि के मुआवज में भूखंड पटेलनगर एवं पटेलनगर विस्तार योजना की कृषि फार्म योजना में आवंटित करने के संबंध में न्यायालय में जनहित याचिका पेश की। न्यायालय ने जनहित में मानते हुए प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादी यूआईटी सचिव, कलेक्टर एवं उप पंजीयक को नोटिस जारी कर 12 नवंबर को तलब किया।

शहर के बड़े मंदिर के पीछे रहने वाले श्यामलाल गुर्जर, आरके कॉलोनी निवासी राहुल शर्मा, पंचवटी निवासी रणजीत सिंह राजावत, सुभाषनगर निवासी उदयप्रकाश कुमावत एवं रामजी मोड़ा की गली निवासी दीपक बाल्दी ने वरिष्ठ एडवोकेट रामावतार गौतम के जरिए यह याचिका पेश की। एडवोकेट गौतम ने बताया कि हजारी खेड़ा 200 फीट रिंग रोड की भूमि के खातेदारों व हित धारियों को यूआईटी ने पटेलनगर व पटेलनगर विस्तार योजना में प्रस्तावित कृषि फार्म योजना पर भूखंड आवंटित किए थे। योजना के खातेदारों को मुआवजा आवंटन की प्रक्रिया की प्रारंभिक जांच में अनियमितता सामने आने पर यूआईटी चेयरमैन ने 29 अक्टूबर

को मुआवजे में आवंटित भूखंडों की मौका स्थिति बनाए रखने के लिए कमेटी का गठन कर जांच करवाने का निर्णय लिया था। लेकिन 5 नवंबर को वादी कलेक्ट्रेट आए तो जानकारी में आया कि उप पंजीयक हरिदेव जोशी संयुक्त विशेष योजना के खातेदारों को आवंटित मुआवजा के भूखंडों की पट्टा, रजिस्ट्री का पंजीयन कर रहे हैं।

इस पर वादी ने सचिव एवं कलेक्टर को शिकायत की। इस पर कहा गया कि जांच हो गई हैं। मुआवजा दिया जा रहा है, जो सही दिया जा रहा है। हम नहीं रोकेंगे। इस पर वादीगणों ने न्यायालय में वाद दायर कर खातेदारों को अन्यत्र मुआवजा स्वरूप भूखंड आवंटित कराने का अनुरोध किया।

वादी पक्ष ने अन्यत्र मुआवजा देने का किया अनुराेध

याचिका में कहा गया कि सौंदर्यीकरण के लिए आरक्षित भूमि पटेलनगर व पटेलनगर विस्तार को मुआवजे में देकर शहर के निवासियों की संपति खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। कृषि फार्म योजना के लिए प्रस्तावित भूमि को मुआवजा स्वरूप नहीं देने एवं न पट्टे जारी करने, पंजीयन, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं कर खातेदारों को अन्यत्र मुआवजा स्वरूप भूखंड आवंटित कराने का अनुरोध किया।

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