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निधि संग्रह:राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण करने वालाें का किया अभिनंदन, अभियान के कूपन का विमाेचन

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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राममंदिर निर्माण निधि समर्पण करने वालों का अभिनन्दन - Dainik Bhaskar
राममंदिर निर्माण निधि समर्पण करने वालों का अभिनन्दन
  • नवग्रह आश्रम में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन व संघ चित्तौड़ प्रान्त के रवींद्र जाजू के सानिध्य में हुआ समाराेह

अयाेध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण करने वालाें का रविवार काे मोतीबोर खेड़ा स्थित नवग्रह आश्रम में सम्मान किया गया। आश्रम व चितांबा के नाथूलाल गुर्जर ने 5-5 लाख निधि समर्पण करने वाले दानदाताओं का अभिनंदन किया।

साेमवार से शुरू हाे रहे घर-घर अभियान कूपन का भी विमोचन किया गया। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के खंड निधि प्रमुख रामस्वरूप ओझा ने बताया कि समारोह में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रान्त के निधि अभियान प्रमुख रवींद्र जाजू, विभाग संयोजक ओमप्रकाश आमेटा, विभाग संघचालक चांदमल सोमानी, सह जिला कार्यवाह कमल किशोर के सानिध्य में निधि समर्पण करने वालाें काे माला, दुपट्टा व श्रीराम का दुपट्टा पहना कर अभिनंदन किया। नवग्रह आश्रम के संचालक हंसराज जाट, मनफूल जाट ने 5 लाख रुपए एवं चितांबा के नाथूलाल सुखलाल गुर्जर ने पांच लाख इक्यावन हजार रुपए का सहयोग करने की घोषणा की।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता रवींद्र जाजू ने भारत का गौरवशाली अतीत याद दिलाते हुए राम मंदिर के लिए हुए संघर्षों का उल्लेख किया। राष्ट्रीय स्वाभिमान और जन-जन की आस्था का केंद्र भगवान राम का मंदिर राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसके लिए राम भक्तों ने मिलकर निधि एकत्रित की। बिना किसी सरकार की आर्थिक सहायता के मंदिर निर्माण की योजना पर अमल किया जा रहा है। महामंडलेश्वर ने मंदिर की भव्यता बताते हुए कहा कि यह केवल राम मंदिर नहीं, बल्कि राष्ट्र मंदिर है।

यह दुनिया में अद्वितीय मंदिर होगा। इस अवसर पर साेमवार एक फरवरी से शुरू हो रहे घर घर संपर्क अभियान के लिए 10,100 व 1000 रुपए के कूपन का विमोचन किया गया। संचालन विजयपाल वर्मा ने किया। समारोह में सरेरी खंड के सभी मंडलों के दानदाता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। समारोह में माधव गोशाला के गो सेवक रामेश्वरलाल छीपा, खण्ड कार्यवाह महावीर गुर्जर, लक्ष्मण कुमावत, सुखदेव, सरपंच शिवप्रसाद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण माैजूद थे।

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