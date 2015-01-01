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बाेनस:बिजली कर्मचारियों के लिए बाेनस की घोषणा व वेतन स्थगन आदेश निरस्त करने की मांग

भीलवाड़ा4 घंटे पहले
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राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से गुरूवार काे मुख्यमंत्री तथा बिजली निगम के सीएमडी तथा अजमेर डिस्कॉम के एमडी के नाम एसई एसके उपाध्याय काे जिलाध्यक्ष विजय जोशी के नेतृत्व में बाेनस की घोषणा करने, ओवर टाइम व वेतन स्थगन के आदेश निरस्त करने की मांग काे लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बाेनस की घोषणा हाेने के बाद भी राजस्थान सरकार व निगम प्रशासन की अाेर से बाेनस कि

घोषणा नहीं की गई हैं। जबकि सरकार के बिजली विभाग की विद्युत कंपनियां, कारखाना अधिनियम व अति आवश्यक सेवा के तहत आती हैं। बिजली विभाग अतिआवश्यक श्रेणी में हाेने के बाद भी कर्मचारियों का 30 प्रतिशत वेतन राशि स्थगित कर दी गई हैं। ज्ञापन देने के दाैरान कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम, महामंत्री पंकज भाटी, रतन सिंह गहलाेत, विशाल शर्मा, जगदीश चाैधरी, दिनेश जांगिड, नवरतन काेली, सुभाष शर्मा आदि माैजूद रहे।

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