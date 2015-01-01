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एसई ऑफिस:बिजली निगम के एसई ऑफिस काे जमा हाेने के बावजूद सिक्याेर ने कनेक्शन काटने का नाेटिस भेजा

भीलवाड़ा10 मिनट पहले
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अजमेर डिस्काॅम के भीलवाड़ा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में लगे प्री-पेड मीटर में 20 हजार रुपए बैलेंस हाेने के बावजूद सिक्याेर कंपनी ने बिजली कनेक्शन काटने का नाेटिस भेज दिया। एक नवबंर काे जारी नाेटिस एसई ऑफिस पहुंचा भी दिया गया। यहां बिल के साथ नाेटिस लगाकर भेजा गया है, जैसे कई महिनाें से बिल जमा नहीं करवाया गया हाे। प्रदेश में 2016 के बाद से ही सरकारी ऑफिस में प्री-पेड मीटर लगे हैं। जिनमें

पहले राशि जमा करवानी हाेती है। इसके बाद ही बिजली सप्लाई शुरू हाेगी। जब ये राशि शून्य हाे जाती है ताे बिजली बंद हाे जाती है, फिर से रिचार्ज करवाने पर बिजली सप्लाई हाे पाती है। प्रदेश में कई सरकारी ऑफिस में बिजली के बिल जमा नहीं हाेने के कारण से प्री-पेड मीटर लगाने की शुरूअात हुई थी। यहां तक की कई सरकारी क्वाटराें में भी प्री-पेड मीटर लगे हुए हैं।

अजमेर में डिस्काॅम एमडी के घर कनेक्शन काटने पहुंची टाटा पावर की टीम
पिछले महीने अजमेर में टाटा पावर ने बिजली का बिल जमा हाेने के बावजूद अजमेर डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी काे कनेक्शन काटने का नोटिस थमा दिया। ये नाेटिस लेकर टाटा पावर की टीम जब एमडी के बंगले पर पहुंची तो वे मौजूद नहीं थे। वहां काम कर रहे कर्मचारी ने टाटा पावर की टीम काे बिल जमा कराने की रसीद दिखाते हुए कहा कि - मालूम है एमडी साहब का बंगला है। इस पर टीम के लाेगाें ने कहा कि हाेगा

एमडी का बंगला, क्या करें बिल ताे टाइम से जमा करवाया कराे। इसके बाद टीम वहां से चली गई। एमडी ने आराेप भी लगाया था कि टाटा पावर की टीम ने बंगले पर आकर अभद्रता की औैर यह बताने के बावजूद कि बिल जमा हाे चुका है, काफी देर तक बहस कर परेशान किया। उल्लेखनीय है कि जिस तरह भीलवाड़ा में बिजली व्यवस्था सिक्याेर कंपनी देख रही है उसी तरह अजमेर में भी बिजली व्यवस्था निजी कंपनी टाटा पावर देख रही है।

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