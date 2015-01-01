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औषधालय:शाम तक खुलेंगे औषधालय, एक घंटा लंच ब्रेक,रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिन सुबह आठ बजे से दस बजे तक औषधालय खुले रहेंगे

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
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साथ ही प्रदेश के आयुर्वेद औषधालयों के समय में परिवर्तन हो गया है। हर वर्ष से हटकर इस बार अस्पताल को सुबह से शाम तक खोला जायेगा, इस बीच एक घंटे का ‘लंच ब्रेक’ होगा। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के शासन उप सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक एक अप्रेल से तीस सितम्बर तक सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक अस्पताल संचालित होंगे।

इस बीच रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिन सुबह आठ बजे से दस बजे तक औषधालय खुले रहेंगे। वहीं एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक औषधालय खुलेंगे। रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिन सुबह आठ से ग्यारह बजे तक अवकाश खुलेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले सर्दियाें में अायुर्वेद अस्पतालाेें का समय सुबह नाै से दाेपहर तीन बजे तक था। जाे अब शाम चार बजे तक हाे गया है।अब सिर्फ एक घंटा बंद रहेगा
प्रदेश के आयुर्वेद औषधालयों में अब एक घंटे का लंच ब्रेक होगा, इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी। सुबह व शाम के अस्पताल समय में काफी समय औषधालय बंद रहता था लेकिन अब सुबह से शाम के बीच एक घंटे ही बंद रहेगा।

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