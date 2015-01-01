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सहाड़ा में गिरफ्तारी:डाॅक्टर काे लड़कियाें से फाेन करवाकर गंगापुर रिसोर्ट में बुलाया, पीटा,लूटाऔर धमकियां भी

भीलवाड़ा30 मिनट पहले
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  • हनी ट्रैप गिरोह: गंगापुर पुलिस ने दाे लड़कियाें समेत 4 को गिरफ्तार किया, मुख्य आराेपी फरार

निजी अस्पताल के डाॅक्टर काे फाेन पर लड़कियाें से फाेन करवाकर लूटने के मामले का गंगापुर थाना पुलिस ने गुरुवार काे खुलासा किया। आराेप में दाे लड़कियाें समेत चार जनाें काे गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है।थानाप्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 33 साल का दिनेश पुत्र गोपीलाल जाट निवासी झडोल थाना रायपुर, 25 साल का सुरेश पुत्र हीरालाल सालवी निवासी झड़ाेल की खेड़ी थाना रायपुर, समेत भीलवाड़ा के रामनगर व बायोस्कोप क्षेत्र में रहने वाली लड़कियाें काे गिरफ्तार किया।

गिराेह ने भीलवाड़ा के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर को फोन एवं व्हाट्सएप मैसेज करते हुए जाल में फंसाया। उसे नवरात्र समापन की कहते हुए विशेष भोज के बहाने गंगापुर में एक फार्म हाउस पर बुलवा लिया। डॉक्टर के पहुंचने पर लड़कियों ने अपने साथियों को बुलवा लिया। उससे मारपीट करते हुए घड़ी, चैन, अंगूठी एवं रुपए छीन लिए। आरोपी उसे कार में बिठाकर एटीएम पर ले गए।

इसके बाद उसे लगातार धमकियां दी जाने लगी। रिपाेर्ट दर्ज हाेने पर पुलिस टीम ने मोबाइल कॉल डिटेल से आरोपियों की लोकेशन पता कर गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी पप्पू जाट की अभी तलाश है। पुलिस टीम में लोगर, आशीष मिश्रा, जेठमल, प्रतापराम, राधेश्याम, रविकुमार, विनोदकुमार व विमला शामिल थीं।

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