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तापमान:उत्तरी हवाओं के प्रभाव से दिन-रात के पारे में दोगुना अंतर, अब लगातार गिरावट आएगी रात के तापमान में रात का पारा 2.8 डिग्री गिरा

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
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तस्वीर भगवानपुरा क्षेत्र के भिमड़ियास गांव की है, जहां सुबह देर तक ओस की बूंदें जमी रही।

इन दिनों तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। पिछले दाे दिन में रात के तापमान में 2.8 डिग्री की गिरावट आई है। दिन और रात के तापमान में दाेगुना अंतर है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब लगातार तापमान में गिरावट आएगी। क्योंकि पिछले दिनों पहाड़ी क्षेत्राें में बर्फबारी हुई है। माैसम विभाग जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अब धीरे-धीरे तापमान में गिरावट हाेगी।

भीलवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्राें मेंआने वाले कुछ दिन माैसम साफ रहेगा। दिन के तापमान में काेई विशेष गिरावट दर्ज नहीं हाेगी, लेकिन रात के तापमान में गिरावट हाेगी। शर्मा ने बताया कि इन दिनाें रात व दिन के तापमान में दाे गुना फर्क रहने का कारण है कि दिन के समय माैसम साफ है और धूप भी अच्छी खिली हाेने से दिन में तापमान बढ़ा हुआ है।

जबकि रात में उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण से तापमान गिरने लगता है। शुक्रवार काे अधिकतम तापमान 25.4 व न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रहा। एक दिन पहले गुरूवार काे 25.8 व न्यूनतम 14.3 डिग्री दर्ज किया गया। गुरूवार काे मुकाबले शुक्रवार रात के तापमान में 2.8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। दिन के तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

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