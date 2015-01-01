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बदनौर से खबर:सार्वजनिक सराय पर अतिक्रमण, पूर्व अधिकारी पर राजकार्य में बाधा का केस

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
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बदनाैर. सराय की जमीन पर बनाई जा रही दुकानें।

बस स्टैंड स्थित वीर जयमल सर्किल पर बनी पंचायत की सार्वजनिक सराय व नेकी की दीवार पर पंचायतीराज चुनाव आचार सहिंता का गलत फायदा उठाते हुए अतिक्रमण कर लिया गया। वहां दाे दुकान बनवा दीं और लाेहे के शटर तक लगा दिए। पंचायत ने काम बंद करने के लिए कहा तो अतिक्रमी सेवानिवृत्त अधिकारी ने अभद्रता की। पंचायत की ओर से उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है।

महावीरसिंह चौहान आसींद पंचायत समिति में प्रसार अधिकारी था। अतिक्रमण हटाने के लिए कहने पर ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्रसिंह पुरावत के साथ उसने गालीगलौच की व जान से मारने की धमकी दी। तब सरपंच गोपालसिंह रावत, पुरावत, वार्डपंच तथा लाेग थाने पहुंचे। वहां शिकायत दी ताे पुलिसकर्मी कार्रवाई करने की बजाय समय बिताते रहे। बाद में पुलिस का काम नहीं बताने लगे।

तब लाेग उपखंड अधिकारी अंशुल आमेरिया के पास पहुंचे। वे चुनाव कार्य से भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट गई हुई थीं। पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण की रिपोर्ट फैक्स से उपखंड अधिकारी काे भीलवाड़ा भिजवाई। उपखंड अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विकास अधिकारी ताराचंद टांक को मय जाब्ता सराय पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। करीब छ घंटे बाद महावीरसिंह चौहान के खिलाफ ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्रसिंह पुरावत की ओर से राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हाे सका। हालांकि देर रात तक अतिक्रमण नहीं हटा था।

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