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जीएसटी की कार्रवाई:व्यापारी के नाम बनाई फर्जी बिल्टी लेकिन ई-वे बिल बनाना भूले पकड़ी रुपये 35 लाख की शराब

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
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  • ट्रक की तलाशी में 35 लाख की शराब तस्करी का खुलासा

राज्य जीएसटी विभाग की एंटी विजन शाखा ने 35 लाख रुपए की शराब जब्त की है। शराब से भरी ट्रक और उसके खलासी को आबकारी विभाग को सौंप दिया है। ड्राइवर माैका पाकर ऑफिस से भाग गया। शुरुआत में स्टेट जीएसटी विभाग की टीम को भी अंदाजा नहीं था कि ट्रक में तस्करी की शराब भरी है। शुक्रवार सुबह ट्रक की तलाशी ली ताे पता चला कि मामला ई-वे बिल चोरी का नहीं बल्कि शराब की तस्करी का है।

स्टेट जीएसटी के एंटी विजन के उपायुक्त कानाराम ने बताया कि शराब की तस्करी स्क्रैप की आड़ में की जा रही थी। इन्होंने 50 हजार रुपए से अधिक का स्क्रैप भरा हुआ था, लेकिन ई-वे बिल नहीं लिया। इसके चलते स्टेट जीएसटी की टीम ने लांबिया टोल नाके पर ट्रक के ड्राइवर से माल के बारे में पूछताछ की तो उसने स्क्रैप बताया और 50 हजार से अधिक के माल की बिल्टी दिखा दी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ई-वे बिल जरूरी है। यहीं से शराब की तस्करी के राज खुलते गए।

फर्जी बिल्टी इंदौर ले जाने की बना रखी थी, तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे शराब

आबकारी निरीक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि बिल्टी के अनुसार ट्रक अजमेर से इंदौर जा रहा था। लेकिन लांबिया टोल नाके पर ही पकड़ में आ गया। शराब तस्करों ने शातिर तरीके से बिल्टी भी फर्जी बनाई। इसमें अजमेर से इंदौर ट्रक ले जाना दर्शाया गया जबकि ट्रक गुजरात पासिंग है। यानी शराब की तस्करी गुजरात के लिए हो रही थी। ट्रक से विदेशी शराब 496 पेटी मिली है, जिनकी अनुमानित लागत 35 लाख बताई जा रही है। सहायक आयुक्त कुलभान सिंह ने बताया कि जब्त ट्रक की जो बिल्टी सामने आई वह अजमेर के व्यापारी के नाम पर थी। शुक्रवार को ही उस व्यापारी को भीलवाड़ा कार्यालय बुलवा लिया गया। जब जांच की गई तो पता चला उस व्यापारी ने किसी तरह का कोई सामान नहीं भिजवाया था। उसकी बिना जानकारी कंप्यूटरीकृत बिल्टी बना दी। जबकि बिल्टी में कई तरह की जानकारी नहीं थी। बिल्टी में तथ्यों की कमी ने भी ट्रक को संदिग्ध बना दिया। फिर ई वे बिल भी गायब था तो ट्रक जब्त किया और तस्करी का खुलासा हो गया।

गलत मोबाइल नंबर व नाम भी बाेगस...व्यापारियों से खरीद फरोख्त होती रहती है। ऐसे में नाम की जानकारी सभी के पास रहती है। कंप्यूटर पर कई तरह के फॉर्मूला उपलब्ध है इनका इस्तेमाल करके फर्जी बिल्टी बनाई जा सकती है। फर्जी बिल्टी का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी बोगस होती है। माल जहां भेजा जाना है वह भी गलत होता है। माल की जानकारी भी गलत होती है। मोबाइल नंबर गलत डालकर बिल्टी बनाई जाती है। इस ट्रक में फोम की बिल्टी बनाई थी लेकिन फोम सिर्फ कहने को था बल्कि स्क्रैप भरा था। इधर, भास्कर ने अजमेर के उन व्यापारी से बात की, जिनके नाम से फर्जी बिल्टी बनाई। व्यापारी राजेश टिहलानी ने बताया कि फर्जी माल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे अजमेर से बुलाया गया और मैंने कागजात व व्यापार की जानकारी स्टेट जीएसटी विभाग को दी है। उन्होंने मान लिया कि इससे मेरा लेना देना नहीं है।

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