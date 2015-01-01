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त्योहार का बाजार:कोरोना में छह माह ठप रहे फर्नीचर कारोबार में त्योहार-सावे लाए 3 गुना चमक

भीलवाड़ा5 घंटे पहले
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फर्नीचर मार्केट में अच्छा रुझान है, शादियों की बुकिंग के ऑर्डर अच्छी संख्या में आ रहे हैं। दूसरा, नए ऑफिस की ओपनिंग हो रही है। क्योंकि दीपावली पर सबसे अधिक खरीदारी का ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ही रहता है। सबसे अधिक डिमांड फर्नीचर में सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड और ऑफिस फर्नीचर की है। पिछले साल के मुकाबले में मार्केट में कम उठाव है लेकिन कोरोना त्रासदी के चलते जो पिछले छह महीने निकले हैं उसके मुकाबले में मार्केट में तीन गुना अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है।

ऑफिस फर्नीचर की है अच्छी मांग
प्रीमियर इंटीरियर के पुरुषोत्तम शर्मा बताते हैं कि सबसे अधिक डिमांड ऑफिस फर्नीचर की है। नकदी का प्रवाह जितना होगा उतना ही अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऑफिस फर्नीचर के तहत टेबल 6 हजार से 25 हजार तक और कुर्सी 3 हजार से 30 हजार रुपए तक की उपलब्ध है।

शादियों वाली बुकिंग चालू है
अंकुर फर्नीचर के अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड की डिमांड अच्छी है। शादियों के लिए फर्नीचर की बुकिंग अच्छी संख्या में हो रही है। सामान्य समय में फर्नीचर खरीदने वालों की संख्या में तेजी है। मार्केट में शादियों व ऑफिस फर्नीचर की डिमांड 50-50 प्रतिशत है।

नए डिजाइन नहीं, मजबूती चाहते हैं
पंचमुखी फर्नीचर के गिरधारी डागा बताते है कि लोगों के पास नकदी कम है। ऐसे में जरूरत के अनुसार ही फर्नीचर खरीद रहे है। पहले नए से नए डिजाइन या रिसर्च करके डिजाइन लाते थे लेकिन अब लोगों का रुझान मजबूत फर्नीचर पर अधिक है। क्योंकि फर्नीचर बार बार बदले नहीं जा सकते है।

ऑनलाइन नहीं जांच-परख कर लेने में रुचि
कुंभा सर्किल स्थित डिलाइट फर्नीचर के प्रेम अग्रवाल ने बताया कि राहत की बात ये है कि लोग ऑनलाइन मार्केट को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। क्योंकि फर्नीचर के भारी और हैंडल विद केयर होने से लोग सीधे बाजार में जाकर खरीदना पसंद करते हैं। क्योंकि इसमें रेट, डिजाइन व संतुष्टि मिलती है।

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