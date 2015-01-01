पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आग पर काबू:बालाजी सिंथेटिक्स के गोदाम में आग से यार्न, अन्य सामान व इमारत को नुकसान

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रताप नगर थाना क्षेत्र के रीको फोर्थ फेज स्थित कपड़ा फैक्ट्री के गोदाम में शुक्रवार रात में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का यार्न व अन्य सामान जलने के साथ ही वहां रखे आग बुझाने के उपकरण भी जल गए। बिल्डिंग को भी भारी नुकसान हुआ। पुलिस व दमकल देर रात तक आग पर काबू पाने के प्रयास में लगे रहे। गोदाम में करीब तीन फैक्ट्रियों का कपड़ा व यार्न पड़ा था।

प्रतापनगर थाना प्रभारी भजनलाल ने बताया कि रात करीब 11:00 बजे रीको फोर्थ फेज स्थित बालाजी सिंथेटिक्स के गोदाम में आग लग गई। इस परिसर में अन्य फैक्ट्रियों का यार्न, कपड़ा व अन्य माल भी रखा था, जो जलने लगा। गोदाम से आग की लपटें उठती देख वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बाद में घटना की जानकारी गोदाम मालिक के साथ ही फायर स्टेशन व प्रताप नगर थाने में दी गई।

पुलिस व एक के बाद एक आधा दर्जन दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। देर रात तक पुलिस व दमकल आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। फिलहाल आग लगने के कारणों व आग से हुए नुकसान का पता नहीं चला है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें