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विशेष नवग्रह:धनवंतरि दिवस विशेष नवग्रह आश्रम की हर्बल वाटिका : 418 तरह के दुर्लभ औषधीय पौधों का संग्रह एक जगह

भीलवाड़ाएक घंटा पहले
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  • दुर्लभ और विलुप्त औषधीय पौधे एक ही परिसर में हैं मौजूद

सात साल की मेहनत ने जिले के रायला में प्रदेश का सबसे अनूठा औषधीय उद्यान बना दिया है, जहां एक ही परिसर में 418 तरह की दुर्लभ और जीवन रक्षक जड़ी-बूटियों के पौधे उपलब्ध हैं। यहां देश के कई हिस्सों सहित अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, यूके, इजरायल से भी औषधीय पौधे मंगवाए गए हैं, जिनका कैंसर, टीबी, डायबीटिज, दमा, टाइफाइड, ल्यूकोरिया, चर्मरोग, गठिया बाय, पाइल्स, पीलिया, सायटिका जैसी बीमारियों के उपचार में उपयोग होता है।

रायला क्षेत्र में मोतीबोर का खेड़ा स्थित श्रीनवग्रह आश्रम की हर्बल वाटिका परिसर में 418 प्रकार के आयुर्वेद महत्व के औषधीय पौधों वाली एकमात्र जगह है। आश्रम के संस्थापक वैद्य हंसराज चाैधरी बताते हैं कि उचित वातावरण व मिट्टी के कारण दुर्लभ व विलुप्त पौधे भी वाटिका में चल रहे हैं। आगामी दिनों में औषधीय पौधों पर अनुसंधान के लिए नवग्रह आश्रम काे एक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां करीब 4 दर्जन से ज्यादा ऐसे पौधे भी संरक्षित हैं जो केंद्र सरकार की ओर से अति दुर्लभ श्रेणी में आते हैं। इनमें कई दुर्लभतम पौधों हींग, गुड़मार, दमाबेल, आठों प्रकार की तुलसी, नोनी, चित्रक के साथ भारत सरकार द्वारा विलुप्तप्राय की श्रेणी में रखे गए 20 से ज्यादा प्रजातियों का रोपण एवं पोषण हो रहा है।

9 ग्रह, 12 राशियों और 27 नक्षत्र के अनुसार पाैधे

नवग्रह आश्रम में 9 ग्रह, 12 राशियों और 27 नक्षत्र के अनुसार ही पौधे रोपे गए हैं। यहां औषधीय पौधों की संख्या बढ़ाने के साथ ही आयुर्वेद साहित्य के करीब 5 हजार से ज्यादा ग्रंथ व पुस्तकों वाला पुस्तकालय भी है। इनके आधार पर औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है।

गुरुकुल में 22 विद्यार्थी ले रहे आयुर्वेद की शिक्षा

केंद्र सरकार ने चौधरी की सेवाओं को देखते हुए उनको नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड आयुष मंत्रालय की ओर से वानस्पतिक व आयुर्वेद क्षेत्र में रिसोर्स पर्सन (संदर्भ व्यक्ति) नियुक्त किया है। उन्होंने यहां गुरुकुल भी शुरू किया है, जहां 22 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

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