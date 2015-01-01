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एफआईआर:खुदाई में तोड़ी बिजली लाइन ठीक कराने काे कहा तो ठेकेदार बाेला- एफआईआर करा दाे

भीलवाड़ा13 मिनट पहले
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शहर में चित्ताैड़ राेड पर रिलांयस माेल के पास में सीवरेज के लिए खाेदी जा गड्ढ़ों में बिजली के जमीन के अंदर की केबल टूट गई। जिससे कई आसपास के क्षेत्राें में बिजली बंद हा़े गई। बिजली निगम के अधिकारियों ने जब ठेकेदार काे इससे ठीक करने के लिए कहा ताे ठेकेदार ने जवाब दिया कि नहीं कर रहा हूं मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दाे। बिजली निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार काे लाइन ठीक करके सप्लाई चालू की। यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हाेती ताे लाेगाें काे दाे दिन अंधेरे में रहना पड़ता। जेईएन सुरेश यादव ने बताया कि बुधवार काे लाइन ताेड़ी थी। मामले काे लेकर प्रतापनगर थाने में शिकायत दी है।

ठेकेदार की ओर से एफआईआर करवाने की बात कहने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बिजली निगम की जाे लाइन टूटी हुई है जिसे ठीक करवा देंगे। इसके लिए अधिकारियों काे भी कहा है ठीक करवाएंगे।
ओपी बैरवा, एईएन, आरयूडीआईपी
दाे दिन दिन तक ठीक नहीं किया ताे हमनें ठीक करवा दिया है। इस मामले काे लेकर प्रतापनगर थाने में जेईएन सुरेश यादव ने रिपोर्ट दी है। इनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे।
नीरज शर्मा, एईएन, बिजली निगम
बिजली निगम की ओर से बिजली लाइन ताेड़ने का परिवाद आया है। दाेनाें पक्षाें काे बुलाकर बात करेंगे। इसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।
भजनलाल, थानाधिकारी, प्रतापनगर

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