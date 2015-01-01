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अश्लील हरकतें:मासूम से अश्लील हरकतें करने वाले काे आखिरी सांस तक जेल, पाॅक्साे काेर्ट संख्या एक का फैसला, रुपये 25 हजार जुर्माना

भीलवाड़ा7 मिनट पहले
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5 साल की मासूम बालिका को दूध पिलाने के बहाने घर में ले जाकर अश्लील हरकतें करने वाले आदर्श विहार, गोकुल विहार के संपत उर्फ संदीप शर्मा को शेष जीवन जेल में बिताने की सजा पाॅक्साे काेर्ट संख्या एक के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने शनिवार काे फैसले में सुनाई। सजा के साथ-साथ अाराेपी काे 25 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया।

विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका के अनुसार बालिका के पिता ने 19 दिसंबर 2019 को कोतवाली में दी रिपोर्ट में बताया कि थाना सर्किल में रहने वाली 5 साल की बालिका खेलने गई। इसी दौरान संपत उर्फ संदीप उसे दूध पिलाने का झांसा देकर एक कमरे में ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। बाद में पीड़िता आराेपी के घर से अपने घर पहुंची और आपबीती अपने माता-पिता को बताई।

बालिका के पिता ने कोतवाली पहुंच कर संपत के खिलाफ पाॅक्साे में मामला दर्ज करवाया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने आराेपी की पिटाई भी कर दी। जिससे वह चोटिल हो गया ताे उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज किया। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर आराेपी काे गिरफ्तार कर जांच के बाद काेर्ट के आदेश से जेल भेजा था। काेर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर शनिवार को संदीप को शेष जीवन जेल में रहने की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

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