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कई ऐसे स्कूल है जहां पर शारीरिक शिक्षक नहीं है:157 स्कूलाें में पीटीआई नहीं, फर्स्ट ग्रेड के 8 पदों में से 5 खाली; कुछ महीनाें में 60 और हाे जाएंगे सेवानिवृत्त

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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कुछ महीनाें ऐसे ही करीब 60 से अधिक शारीरिक शिक्षकों का रिटायरमेंट भी हाेने वाला है। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
कुछ महीनाें ऐसे ही करीब 60 से अधिक शारीरिक शिक्षकों का रिटायरमेंट भी हाेने वाला है। (फाइल फोटो)
  • वर्ष 2013 के बाद सैकंड ग्रेड शारीरिक शिक्षक के पदाें पर राज्यभर में भर्ती नहीं की गई है

केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति काे भले ही अनिवार्य कर दिया हाे, लेकिन जिले में अभी भी कई ऐसे स्कूल है जहां पर शारीरिक शिक्षक नहीं है। जिले के 157 ऐसे स्कूल हैं जहां शारीरिक शिक्षक नहीं है। साथ ही आने वाले कुछ महीनाें ऐसे ही करीब 60 से अधिक शारीरिक शिक्षकों का रिटायरमेंट भी हाेने वाला है।

2013 के बाद ताे सैकंड ग्रेड की काेई भर्ती भी नहीं निकली हैं। जिले में 8 ऐसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहां फर्स्ट ग्रेड के शारीरिक शिक्षक पद स्वीकृत हैं, लेकिन इसमें केवल 3 में फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक लगे हुए है। जबकि पांच खाली हैं। सैकंड ग्रेड के 103 स्कूलाें में से 77 में ही शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलाें में 428 थर्ड ग्रेड के पद स्वीकृत है जिसमें 410 भरे व शेष खाली हैं। प्रारंभिक शिक्षा के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलाें में 493 शारीरिक शिक्षकों के पद स्वीकृत है जिसमें 385 ही भरें है, 108 खाली हैं। भीलवाड़ा के बीपीएडधारी धीरज टेलर, इमरान खान, हीरालाल मीणा, चंपालाल गुर्जर, बसंत जांगिड़, हिम्मत मेघवाल आदि ने भर्ती निकालने की मांग की है।

जिले के इन स्कूलाें में खाली पड़े हैं फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षकों के पद
जिले में इन 8 स्कूलाें में फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षकों के पद हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर भीलवाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाषनगर भीलवाड़ा व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग भीलवाड़ा, सेमुमा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय गुलमंडी भीलवाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाजपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में फर्स्ट ग्रेड के पद हैं। वहीं शाहपुरा डाइट में भी फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत है जाे भी रिक्त है।

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