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न्यूरो फिजिशियन:बांगड़ अस्पताल में अब न्यूरो फिजिशियन की सेवाएं भी

भीलवाड़ा5 घंटे पहले
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  • एसएमएस जयपुर में सेवा दे चुके हैं डॉ. राणावत

अत्याधुनिक तकनीक एवं सुविधाओं से युक्त बृजेश बांगड़ मेमोरियल अस्पताल में न्यूरो फिजिशियन की नियमित परामर्श सेवाएं भी शुरू हाे गई हैं। सीईओ डॉ. मोहित जैथलिया ने बताया कि इस राेग की विशेषज्ञ सेवा का नियमित ओपीडी शुरू करने वाला भीलवाड़ा में यह पहला अस्पताल है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी न्यूरो फिजिशियन डॉ. चंद्रजीतसिंह राणावत सिरदर्द-माइग्रेन, मिर्गी-दौरे आना, लकवा, कमर व गर्दन में दर्द, बेहोशी आना, चक्कर आना, हाथ पैरों में कंपन,

कमजोरी, सूनापन एवं झनझनाहट अाने, चलने में परेशानी एवं धीमापन, हाथ-पैर का सिकुड़ना एवं मांस फड़कना, मंदबुद्धि एवं बच्चों की मानसिक बीमारियां, दिमागी बुखार, नसों की बीमारियां, याददाश्त कम होना, दैनिक व्यवहार में बदलाव, अनिंद्रा एवं मानसिक तनाव, रीढ़ की हड्डी संबंधी बीमारी के मरीजों को चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श देंगे। डॉ. राणावत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भी सेवा दे चुके हैं। डॉ. जैथलिया ने बताया कि क्षेत्र के लाेगाें को न्यूरोलॉजी से संबंधी बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए बड़े शहरों या गुजरात तक जाने की जरूरत नहीं। भीलवाड़ा के चिकित्सालय में विश्वस्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं व उपचार उपलब्ध है।

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