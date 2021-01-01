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वार्ता:टीसीएस काटने की जिम्मेदारी अब खरीदार की, पेन नंबर नहीं होने पर टीसीएस की दर 5% होगी

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
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  • मेवाड़ चैंबर एवं टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से बजट पर वेबिनार आयोजित

मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं टैक्स बार एसोसिएशन ने बुधवार काे केंद्रीय बजट पर वेबिनार करवाई। कालानी एंड कंपनी जयपुर के पार्टनर पीसी परवाल ने बताया कि काफी समय बाद केंद्रीय बजट आधारभूत संरचनाओं के विकास पर केंद्रित है। परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है। वित्तमंत्री ने जीएसटी में इनवर्टेड ड्यूटी की विसंगतियां दूर करने के साथ जीएसटी प्रणाली में भी कई बदलाव किए हैं। इससे उद्यमियों एवं व्यापारियों को कार्य करने में आसानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों में किया है, जिसमें पहले टीसीएस काटने की जिम्मेदारी विक्रेता की थी। अब क्रेता की जिम्मेदारी होगी।

पेन नंबर नहीं होने की स्थिति में टीसीएस की दर 5 प्रतिशत कर दी है। ऐसे व्यापारी जिनके पेन नंबर तो हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं तो टीडीएस एवं टीसीएस की दर विभिन्न प्रावधानों में प्रदर्शित दर से दुगुनी कर दी है। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल सोमाणी ने बताया कि चैंबर और एसोसिएशन के सदस्यों, सीए एवं अन्य प्रोफेशनल्स ने भाग लिया।

इधर, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के कारण उद्योगों को आ रही समस्या के निराकरण के लिए मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली जाकर मुलाकात करेगा।

7 टेक्सटाइल पार्क में से दो भीलवाड़ा के लिए मांगे
मेवाड़ चैंबर अध्यक्ष जीसी जैन ने कहा कि भीलवाड़ा के सभी औद्योगिक संगठनों को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि बजट में घोषित 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क में से 2 पार्क भीलवाड़ा को आवंटित हो ताकि भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग का टर्नओवर 20 हजार करोड़ प्रतिवर्ष से बढ़कर 40 से 50 हजार करोड़ प्रतिवर्ष का हो सके।

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