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भाजपा राज्य निर्वाचन अायाेग काे करेगी शिकायत:कांग्रेस की बाड़ाबंदी में सिर्फ 17 पार्षद, भाजपा पार्षद टूटने के डर से गुजरात पुलिस के संपर्क में

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
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  • संजय पेड़ीवाल का कांग्रेस से नामांकन खारिज बताैर निर्दलीय अब भी डटे

राज्य सरकार के हाई ब्रिड सिस्टम से पार्षद का चुनाव लड़े बगैर सभापति की दाैड़ में आए कांग्रेस नेता संजय पेड़ीवाल का कांग्रेस की ओर से भरा नामांकन खारिज हो गया। क्योंकि सभापति का सिंबल ओम नराणीवाल काे दिया गया है। पेड़ीवाल अब बताैर निर्दलीय मैदान में हैं। बुधवार देर रात तक स्पष्ट नहीं हुआ कि वे नामांकन वापस लेंगे या नहीं।

यह आखिरी तारीख 4 फरवरी काे ही स्पष्ट हाे पाएगा। राजनीतिक गलियाराें में चर्चा है कि किसी पुराने मामले काे लेकर पेड़ीवाल ने सभापति के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस मामले में कांग्रेसी के कुछ बड़े नेताओं का भी साथ है। इस बार चुनाव में भाजपा के सबसे ज्यादा 31 और कांग्रेस के 22 पार्षद जीते हैं। बहुमत के लिए 36 पार्षद चाहिए।

हालांकि 17 निर्दलीय पार्षद जीतने से दाेनाें दल इनके भराेसे हैं। इधर, नगर परिषद व छह नगरपालिकाओं के सभापति व अध्यक्ष पदों के लिए 21 प्रत्याशियों के 25 नामांकन प्राप्त हुए थे। इनमें से 2 निरस्त हो गए हैं। अब 21 प्रत्याशियों के 23 नामांकन शेष रहे हैं। गुरुवार को नाम वापसी का दिन है।

कांग्रेस पार्षद का वीडियो बोल- बाेर्ड कांग्रेस का ही बनेगा, जाे नहीं आएगा उनकाे खरीदकर लाएंगे, तुम क्यों चिंता कर रहे हाे

नगर परिषद में अपना सभापति बनाने के लिए पहले ही कम सीटाें के कारण पीछे चलने और एक नेता के हाईब्रिड सिस्टम से नामांकन करने के कारण अंतरकलह से जूझ रही पार्टी में अब एक पार्षद के साेशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियाे के कारण बवाल मच गया है।

सभापति बनाने के लिए भाजपा-कांग्रेस के पास बहुमत नहीं हाेने से चल रही जाेड़-ताेड़ की अटकलाें के बीच वायरल वीडियाे से शहर में कई तरह की चर्चाएं शुरू हाे गई हैं।

मंगलवार काे सभापति के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ओम नराणीवाल नामांकन करने नगर परिषद गए थे। उनके साथ कांग्रेसी पार्षद डालचंद जाट भी थे। इस दाैरान मीडिया ने नराणीवाल से बात की। इसके बाद जब पार्षद जाट से बात की ताे उन्हाेंने कहा कि नगर परिषद में इस बार कांग्रेस जीतेगी और बाेर्ड भी बनेगा। जाे नहीं आएगा उनकाे खरीदकर लाएंगे, इसकी तुम क्याें चिंता कर रहे हाे।

इधर, भाजपा इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयाेग काे शिकायत करने जा रही है। उनका आराेप है कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर राजनीतिक कारणाें से कार्रवाई करने से बचना चाहते हैं जबकि इस मामले में कार्रवाई हाेनी चाहिए। उनकाे साेशल मीडिया पर वायरल हाे रहे वीडियाे की जानकारी है। यह मामला अब तूल पकड़ सकता है।

भाजपा : अब हर दिन गुजरात में जगह बदलेंगे, दाे जगह बाड़ाबंदी... सभापति बनाने के लिए भाजपा फिलहाल कांग्रेस से आगे लग रही है, लेकिन भाजपा नेताओं काे अपने और बागी निर्दलीय बागी प्रत्याशियाें के टूटने का डर सता रहा है। इसके लिए भाजपा और भाजपा के संपर्क में जा चुके निर्दलीयाें काे ताेड़ने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने ताकत झाेंक दी है।

कुछ नेता इसके लिए भाजपा की बाड़ाबंदी में गुजरात तक पहुंचने का राेड मैप तैयार किया है। इधर, भाजपा के नेता अब तक गुजरात के अंबाजी में बाड़ाबंदी में थे, लेकिन अब वे भी जगह बदलने का प्लान कर रहे हैं।

बाड़ाबंदी की सूचना काे बिल्कुल गुप्त रखा है। निर्दलीय बागियाें काे अलग जगह बाड़ाबंदी में रखा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए भाजपा नेता गुजरात पुलिस के संपर्क में भी हैं। भाजपा की बाड़ाबंदी में 31 पार्षद बताएं जा रहे हैं जबकि तीन मंगलवार रात से भीलवाड़ा शहर में ही हैं। इनमें से एक बुधवार सुबह दोबारा अंबाजी रवाना हो गए।

कांग्रेस : पार्षद कुंभलगढ़ से जैसलमेर पहुंचे, बाड़ाबंदी में 17 पार्षद ही... कांग्रेस के पार्षद बुधवार को कुंभलगढ़ फोर्ट से जैसलमेर पहुंच गए। इस बाड़ाबंदी में कांग्रेस के 17 पार्षद ही हैं, इनमें एक सभापति प्रत्याशी ओम नराणीवाला हैं, जिनका राजनीतिक कारणों से भीलवाड़ा आना-जाना हो रहा है।

जबकि कांग्रेस के 22 पार्षद हैं। पांच पार्षद भीलवाड़ा शहर में ही हैं और कांग्रेस के एक अन्य नेता के संपर्क में हैं। वे उनके कहने से ही भीलवाड़ा शहर में रूके हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि उनके संपर्क वाले नेता की ओर से इशारा नहीं होगा कि वे बाड़ाबंदी में नहीं जाएंगे।

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