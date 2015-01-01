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रक्तदान शिविर:चाैधरी की स्मृति में शिविर लगाकर 143 यूनिट रक्त का संग्रहण किया

भीलवाडा2 घंटे पहले
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  • तेरापंथ युवक परिषद की ओर से तेरापंथ के सभी भवन में लगाया शिविर

तेरापंथ युवक परिषद संस्था द्वारा गुरुवार काे तेरापंथ सभा भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। सुबह 9 से दाेपहर 3 बजे तक लगाए गए शिविर में 143 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। तेयुप अध्यक्ष सुनील बनवट ने बताया कि कोविड महामारी के चलते ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो गई। इस स्थिति में संस्था द्वारा स्व. अरविंद चौधरी की स्मृति में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रक्तदान शिविर लगाया गया।

शिविर में 143 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। तीन ब्लड बैंकों ने इसमें सहयाेग किया। मंत्री अभिषेक आंचलिया ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक नवकार महामन्त्र उच्चारण से हुआ, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष लादू तेली, पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर, चातुर्मास प्रवास अध्यक्ष प्रकाश सुतरिया, सभाध्यक्ष निर्मल गोखरू, मंत्री अशोक सिंघवी, प्रायोजक अनिल चौधरी, महिला मंडल अध्यक्ष विमला रांका, नवीन वागरेचा, कुलदीप मारू ने दीप प्रवज्जलन किया।

संचालन अभातेयुप एटीडीसी के राष्ट्रीय सदस्य गौतम दुगड़ ने किया। रक्तवीर विक्रम दाधीच,शरद हिंगड़, शिविर प्रभारी मनीष बोरदिया, दुष्यंत रांका आदि ने सहयोग किया। इस अवसर पर पूर्व सभापति मंजू पोखरना, जनहित योग एवं स्वास्थ्य प्रचार समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र मोगरा, पूर्व जिलाध्यक्ष कल्पेश चौधरी, मीरा अध्यक्ष अर्चना सोनी, राकेश सुतरिया, सुनील दक, प्रशांत सिंघवी, जितेंद्र मारू, अमित मेडतवाल, विक्रम पितलिया, पुनीत कावड़िया, राकेश कांठेड़, तेजु बोहरा, चंद्रप्रकाश सिंघवी, मुकेश चिपड, राहुल कावड़िया, सुनील श्रीश्रीमाल, नीरज जैन, विवेक पितलिया सहित कई संस्था सदस्य उपस्थित थे।

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