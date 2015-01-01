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  • Police Recruitment: 3 Days From Today, Examinations At 9 Centers In The City 4584 Candidates In An Innings ... Admission On Wearing Masks

परीक्षा:पुलिस भर्ती: आज से 3 दिन शहर के 9 केंद्रों पर परीक्षा एक पारी में 4584 परीक्षार्थी... मास्क पहनने पर प्रवेश

भीलवाड़ा4 घंटे पहले
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  • दाे पारियों में हाेगी परीक्षा, दाे घंटे पहले हाेगा प्रवेश शुरू, आधे घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा प्रवेश

शहर में शुक्रवार से ही तीन दिन तक पुलिस भर्ती की परीक्षा हाेगी। परीक्षा दाे पारी में आयाेजित हाेगी, प्रत्येक पारी में में 4 हजार 584 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। तीन दिन की छह पारियाें में कुल 27 हजार 504 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। शाम से ही परीक्षार्थी पहुंचने लग गए थे। परीक्षार्थी के लिए प्रवेश दाे घंटे पहले ही शुरू हाे जाएगा तथा आधे घंटे पहले ही बंद हाे जाएगा।

जिले में कांस्टेबल परीक्षा की पहली पारी सुबह 9 से 11 तथा दूसरी पारी 3 से शाम 5 बजे तक हाेगी। शहर में परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में अनुचित साधनाें का प्रयाेग करने वाले परीक्षार्थियाें के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर बिना माेबाइल केल्यूक्यूलेटर, ब्ल्युटूथ, या अन्य काेई इलेक्ट्राॅनिक उपकरण घड़ी, चैन, अंगूठी, कान के टाॅप्स, लाॅकेट,जैवरात, पर्स, हैंडबैग, डायरी, वेशभूषा का बटरा, बटन ब्राॅच, बैज आदि के बिना आना हाेगा।

एडमिट कार्ड पर अंकित निर्धारित कपड़ाें में ही आना हाेगा। अभ्यर्थी सैलीपर-सैंडल पहनकर ही परीक्षा केंद्र पर अाने की अनुमति हाेगी। सभी काे मास्क पहनना अनिवार्य हाेगा। जिन परीक्षार्थियाें के नाम महिल/पुरूष काॅलम अथवा जन्म तिथि के काॅलम में गलती है ताे उनकी पहचान उनके की ओर से प्रस्तुत किए जा रहे अतिरिक्त पहचान पत्र अादि से तय की जाएगी तथा परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

परीक्षार्थियाें के रहने के लिए पुलिस ने खुलवाई धर्मशाला
शहर में काेराेना काे लेकर बंद धर्मशालाएं बंद हाेने के कारण से परीक्षार्थियाें काे ठहरने में परेशानी हाे रही थी। पुलिस काे सूचना मिली ताे सीओ सदर रामेश्वर प्रसाद सहित पुलिस के अधिकारी धर्मशाला मालिकाें से मिले अाैर उनकाे खुलवाया। साथ ही चेतक व सिगमा पर कार्यरत पुलिस कर्मियों से भी कहा कि काेई भी धर्मशाला बंद हाे ताे उनके मालिक से बात कर खुलवाई जाए जिससे परीक्षार्थियाें काे ठहरने में परेशानी नहीं हाे।

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