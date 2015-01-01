पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शंभूगढ़ से खबर:प्रताप वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता आसींद ने जीती, उद्घाटन मैच शंभूगढ़ व अंटाली के बीच खेला गया

भीलवाड़ा10 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

कृषि मंडी परिसर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स क्लब की ओर से शुक्रवार काे वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता करवाई गई। निर्णायक मुकाबला आसींद व भादवाें की काेटड़ी टीम में हुआ। इसमें आसींद विजेता रही जिसे 51 साै रुपए नकद का पुरस्कार दिया गया। उपविजेता काे 25 साै रुपए नकद दिए।अध्यक्षता मदनलाल तेली ने की। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष मनसुखसिंह गुर्जर, विशिष्ट अतिथि भैरूलाल सरगरा, महावीर फौजी व संपत गुर्जर थे। प्रतियाेगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन मैच शंभूगढ़ व अंटाली के बीच खेला गया। श्रेष्ठ खिलाड़ी शाहपुरा के सूरज बंजारा रहे जिन्हें क्लब की ओर से 1000 रुपए क्लब की अाेर से 500 रुपए नकद भामाशाह राेशनलाल मेवाड़ा की ओर से देकर सम्मानित किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें