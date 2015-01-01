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गठन:रोटरी सोलिटेयर की बैठक में रोटरेक्ट क्लब का हुआ गठन

भीलवाड़ा5 घंटे पहले
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रोटरी क्लब सोलिटेयर आअरआईडी-3054 के गवर्नर का अाधिकारिक दाैरा अाैर वार्षिक मीट गुरुवार काे हुई। कोटा से आए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश अग्रवाल और उदयपुर से आईं असिस्टेंट गवर्नर शालिनी भटनागर का मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम में अध्यक्ष ज्योति प्रहलादका, सचिव सलोनी गर्ग और काेषाध्यक्ष शिवम प्रहलादका ने अतिथियाें का अभिनंदन किया। क्लब की सेवा गतिविधियाें पर चर्चा की व लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। इस दाैरान रोटरेक्ट क्लब का भी गठन हुअा। क्लब के संरक्षक नीलेश बांगड़, मुकेश पाटोदिया, सुनील सोनी, संदीप बागड़ाेदिया, अमित सुराना, गाैरव मिश्रा, रितेष गर्ग, उमा पाटोदिया, रिचा सारड़ा, सुरभि पारख व दर्शिका अग्रवाल भी उपस्थित थीं।

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