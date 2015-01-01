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रखरखाव शुल्क:डाकघर बचत खाते में 500 रुपए न्यूनतम बैलेंस जरूरी,12 दिसंबर बाद लगेगा रखरखाव शुल्क

भीलवाड़ा4 घंटे पहले
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डाकघर के बचत बैंक खाताधारकों को अब अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस 500 रुपए रखना होगा। भविष्य में नए बचत खाते न्यूनतम 500 रुपए की राशि से ही खोले जाएंगे।केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन से भी डाकघर बचत बैंक खातों में न्यूनतम राशि 500 रुपए के आदेश दिए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसे बचत खाते जिनमें 12 दिसंबर 2020 को न्यूनतम बैंलेंस 5 सौ रुपए से होगा उनमें से रखरखाव शुल्क के रूप में हर साल 100 रुपए काट लिए जाएंगे। जिन खातों में

रखरखाव शुल्क काटने के बाद राशि शून्य हो जाएगी। वे खाते स्वतः बंद मान लिए जाएंगे। डाकघर में इससे पूर्व बचत बैंक खाता 50 रुपए न्यूनतम राशि से खोला जाता था। अधीक्षक डाकघर आरएल बालोटिया ने सभी बचत बैंक खाताधारकों से कहा कि 11 दिसंबर से पहले अपने बचत बैंक खातों का न्यूनतम शेष कम से कम 500 रुपए सुनिश्चित करें। जिससे कम शेष के रखरखाव शुल्क से बचा जा सके।

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