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धर्म समाज:संकट चतुर्थी; चाैथमाता की कहानी सुनी, चांद काे अर्घ्य दिया

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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संकट चतुर्थी यानी तिल चाैथ पर रविवार काे महिलाओं ने व्रत-उद्यापन किया। भगवान गणेश व चाैथमाता की कहानियां सुनी। शाम काे चांद काे अर्घ्य देकर व्रत का पारणा किया। आजादनगर के एफ सेक्टर स्थित नव निर्मित नर्बदेश्वर महादेव मंदिर में एफ सेक्टर महिला मंडल की सदस्याओं ने भी कहानियां सुनीं तथा व्रत का उद्यापन किया।

मंडल की मंजू छीपा ने बताया कि संकट चतुर्थी पर रविवार काे महिलाओं ने व्रत उपवास रखा तथा शाम काे सभी नर्बदेश्वर महादेव मंदिर में एकत्र हुए, जहां गणेश व चाैथमाता की कहानियां सुनीं गई। गणेश व चाैथमाता के भजनाेें की प्रस्तुति दी गई। पूजा-अर्चना के बाद भगवान काे तिल के लड्डू आदि व्यंजनाें का भाेग लगाया गया। चंद्राेदय पर चांद काे अर्घ्य देकर व्रत का पारणा किया गया। इस अवसर पर एफ सेक्टर महिला मंडल की सदस्याओं के साथ ही आसपास की महिलाएं भी माैजूद थी।

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