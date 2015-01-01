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काेठारी बांध:भीलवाड़ा की सेठानी बाेहरीमाता; काेठारी बांध के बीच टापू पर विराजित देवी को लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं,धूप देने के पात्र से मिलते थे सिक्के

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा-लाडपुरा मेगा हाईवे पर सोपुरा-बीगोद के बीच उत्तर की ओर कोठारी बांध के पानी से घिरे टापू पर चट्टानों के बीच गुफा में बोहरी माता विराजित हैं। यहां कुछ साल पहले तक नाव से जाना पड़ता था। अब पुलिया बन चुकी है।किशनगढ़ पंचायत के गफेसरा क्षेत्र में स्थित इस स्थान काे बाेहरी माता का मंदिर कहा जाता है जाे लगभग 500 वर्ष प्राचीन हैं। सभी जाति-समाज के लोगों की

आस्था का केंद्र होने से पूजा-अर्चना की जिम्मेदारी पांती से तय होती है। सबसे पहले कोली समाज के लोगों ने पूजा शुरू की। इसके मुख्य पुजारी की मृत्यु के बाद भाट, राजपूत समाज ने नित्य पूजा की जिम्मेदारी निभाई। हाल में गुर्जर समाज के पास सेवा पूजा का जिम्मा है। सांवरलाल गुर्जर पुजारी हैं। उन्हाेंने बताया कि तीन पीढ़ी से उन्हीं के परिवार को पांती मिल रही है।

बीगोद। कोठारी बांध स्थित टापू पर माताजी का मंदिर। (इनसेट) गुफा में प्रतिमा।पहले कालका माता, आर्थिक संकट में संबल मिलने से बोहरी माता

प्रतिमा स्थापना के बारे में पूर्वज किंवदंती बताते हैं। शुरुअात में कालका माता के स्वरूप में जाना जाता था। कहते हैं, पुजारी को सोने का खैंरा तथा धूपा पात्र के नीचे जरूरी नकद राशि मिल जाया करती थी। इस कारण माताजी लक्ष्मी मानते हुए जिले की सेठानी या बोहरी माता कहा जाने लगा। बोहरा वे होते हैं जो ऋण दिया कर

माताजी लक्ष्मी मानते हुए जिले की सेठानी या बोहरी माता कहा जाने लगा। बोहरा वे होते हैं जो ऋण दिया करते हैं। आर्थिक परेशानी में श्रद्धालु आस्था लेकर माताजी के दर पर मन्नत मांगते हैं।गफेसरा ठिकाने के अरविंदसिंह राणावत के वंशज भी यहां प्रतिदिन पूजा में पहुंचते रहे। कुलदेवी मानकर दियाढ़ी पूजा इसी स्थान पर करते हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार तथा धर्मशाला बनने के बाद सात साल पहले तत्काली सरपंच राणावत ने महायज्ञ कराया था। क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने खूब बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। चंदा-भेंट से प्राप्त छह लाख रुपए से बांध क्षेत्र में पुलिया तथा दो मंजिला धर्मशाला बनवाई थी।

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