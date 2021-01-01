पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पहल:आत्मरक्षा के टिप्स; बदमाश हाथ पकड़े तो उसकी आंखों में डाल दें अंगुली

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आजादनगर की शारीरिक शिक्षिका राेज एक घंटा 50 से अधिक बच्चियाें व युवतियाें काे निशुल्क सीखा रही मार्शल आर्ट

आजादनगर एफ सेक्टर स्थित पार्क में शारीरिक शिक्षिका मंजू छीपा 10 दिन से बालिकाओं व युवतियाें काे निशुल्क मार्शल आर्ट, कराटे का प्रशिक्षण दे रही है, ताकि संकट के समय बालिकाएं व युवतियां अपनी रक्षा कर सकें।

प्रशिक्षण में बालिकाओं व युवतियाें काे बताया कि यदि काेई बदमाश गलत इरादे से आपका हाथ पकड़े या रास्ता राेकने की काेशिक करे ताे दूसरे हाथ की अंगुलियां सीधे उसकी आंखाें में डाल दें, वह तुरंत आपकाे छाेड़ देगा। शारीरिक शिक्षिका छीपा राेज सुबह 7 से 8 बजे के बीच एक घंटे तक बालिकाओं व युवतियाें काे आत्मरक्षा के लिए टिप्स दे रही हैं। वे बालिकाओं काे अनजान लाेगाें के बहकावे में नहीं आने, सफर में अजनबी व्यक्ति द्वारा दी गई खाने-पीने की चीजाें का उपयाेग नहीं करने की सलाह भी दे रही हैं। किसी भी तरह की अवांछनीय हरकत छिपाएं नहीं बल्कि पुलिस या परिजनाें काे बताएं। कई बार छाेटी-छाेटी बातें अनदेखी करने पर अनहाेनी का कारण बन जाती हैं।

6 से 20 साल तक की युवतियां ले रहीं प्रशिक्षण
सुबह 7 से 8 बजे तक आजादनगर व आसपास के क्षेत्र में रहने वाली 6 से 20 साल तक की बालिकाएं व युवतियां मार्शल आर्ट, कराटे आदि का प्रशिक्षण लेने पहुंच रही हैं। उन्हें पंच-किक, किक ब्लाॅक, बैकराेज, लाठी वार, अांखाें में अंगुलियां डालने, चाकू के वार से बचाव अादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शारीरिक शिक्षिका ने बताया कि महिलाओं काे भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सड़क सुरक्षा काे लेकर निबंध प्रतियाेगिता भी कराई
छीपा बताती हैं कि प्रशिक्षण के दाैरान पिछले दिनाें सड़क सुरक्षा महीने के तहत निबंध प्रतियाेगिता भी कराई। इसमें बालिकाओं से सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पूछी गई। बालिकाओं व युवतियाें काे दाेपहिया व चारपहिया वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियाें व यातायात नियमाें की भी जानकारी दी। उसके बाद निबंध प्रतियाेगिता कराई। फिलहाल प्रशिक्षण के लिए 50 बालिकाएं पहुंच रही हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser