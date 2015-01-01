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हमीरगढ़ से खबर:फैक्ट्री से तांबा लूट मामले में छह गिरफ्तार,हमीरगढ़ पुलिस ने चार लुटेराें व लूट का सामान खरीदने पर दाे काे पकड़ा

भीलवाड़ा4 घंटे पहले
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ग्रोथ सेंटर में एक बंद फैक्ट्री से करीब 1 साल पहले दो चौकीदारों को बंधक बनाकर तांबा लूटने के मामले में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन्हें शुक्रवार काे काेर्ट में पेश किया जाएगा।थानाप्रभारी सुरेंद्र गोदारा ने बताया कि कॉरपोरेट पैशन लिमिटेड काफी समय से बंद पड़ी है। यहां 26 जुलाई 2019 की रात दाे चाैकीदार तैनात थे। फैक्ट्री में 4 बदमाश घुस गए जिन्हाेंने चौकीदाराें से मारपीट की। दाेनाें के हाथ-पांव रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया। डीपी से करीब

250 किलो तांबा लूट ले गए थे। यह तांबा हमीरगढ़ में सुशील खटीक को व सुशील ने इसे भीलवाड़ा निवासी सुनील कसारा को बेचा था। पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों दिनेश बावरी निवासी मुंडली मध्यप्रदेश, प्रहलाद रायका निवासी भदेसर, अंबालाल भील व रघु भील निवासी बराठिया और दाेनाें खरीदाराें काे गिरफ्तार कर लिया। इनसे माल बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस टीम में शैतानसिंह, मुकेश शर्मा तथा ललित खटीक शामिल थे।

पुलिस ने लूट के आराेपियाें से माल बरामद किया

मांडल | लूट व चोरी की वारदात में लिप्त तीन आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार काे गिरफ्तार किया। इनसे लूट के सामग्री बरामद की है। एएसआई चंद्रप्रकाश ने बताया कि क्षेत्र के भगवानपुरा में वृद्धा की सोने की नथ लूट ली गई थी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज लेकर आराेपियाें की पहचान की। पूछताछ में इन्होंने मांडल स्थित रोशन पीर की दरगाह में भी चोरी करना कबूला है। बाबूलाल उर्फ बाबूड़िया बैरवा, नारायण भील व कैलाश भील सभी निवासी सुरास को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी दुर्गाशंकर बलाई की तलाश जारी है।

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