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परीक्षा:लॉकडाउन के बाद 7 महीने में पहली बार टैक्सी की मांग आई, ज्यादातर उदयपुर व जयपुर गईं

भीलवाड़ाएक घंटा पहले
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  • रोडवेज में सोशल डिस्टेंस नहीं रह पाती, ट्रेन कम तो बढ़ी टैक्सियां

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कुछ क्षेत्र के लिए अवसर बनकर आई है। रोडवेज निगम ने अच्छी आय कि तो टैक्सी ले जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल यह है कि कोरोना के बाद पहला मौका है जब इतनी संख्या में शहर की टैक्सियां किराए पर गई हैं। जबकि नए साल, गर्मी की छुटिट्यों के समय ही इतनी अधिक टैक्सियां जाया करती थीं।

टैक्सी संचालक शिवराम खोईवाल ने बताया कि मार्च में कोरोना लॉकडाउन लगने के बाद पहला अवसर है जब इतनी संख्या में टैक्सियां बुक हुई है। वरना करीब छह महीने टैक्सी व्यापार में सुस्ती बनी हुई थी। कांस्टेबल परीक्षा देने जिले से अधिकतर अभ्यर्थी जयपुर और उदयपुर जा रहे हंै। 9 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टैक्सी किराए पर उपलब्ध है। चार- पांच अभ्यर्थी मिलकर एक टैक्सी किराया करके परीक्षा देने जा रहे है। बता दें कि, परीक्षा के पहले दिन शुक्रवार को रोडवेज की बसों ने 12.5 फीसदी यात्री बढ़ गए थे।

कांस्टेबल भर्ती... दाे पारियों में परीक्षा देने पहुंचे 6318 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार काे पहली पारी में 4 हजार 584 में से 2 हजार 934 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 1650 अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पारी में 4 हजार 584 में से 3384 ने परीक्षा दी और 1200 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। जानकारी के अनुसार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी शहर के नौ सेंटरा पर दाे पारियों में सुबह 9 से 11 बजे अाैर दाेपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा हुई। शनिवार काे दाेनाें पारियों में कुल 2850 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

मेघवाल समाज ने परीक्षार्थियों की रहने व खाने की व्यवस्था की
मेघवंशी समाज की ओर से शास्त्री नगर बाबा रामदेव मंदिर में पहले दिन 70 से अधिक अभ्यर्थियों को ठहराया गया। शनिवार सुबह परीक्षा के लिए रवाना होने से पहले सभी को नाश्ता कराया गया। टेंपाे व गाड़ियों की मदद से एग्जाम सेंटर पर छोड़ा गया। अभ्यार्थियों के लिए यहां 3 दिन ठहरने की व्यवस्था की गई। समाजसेवी छात्र नेता राहुल देव कालियास ने बताया कि रिकम मेघवंशी, सतवीर मेघवाल, राजूराम मेघवाल, महेश मेघवाल, राहुल, सुभाष, दिलीप, कन्हैयालाल, किशन मेघवंशी व समाज के पुलिसकर्मियों आदि का सहयोग रहा है।

सोशल डिस्टेंस और ट्रेनों की उपलब्धता कम ओ से बुक रही टैक्सी

दरअसल रोडवेज बस में जितनी बैठक क्षमता है उतने ही यात्री सवार हो रहे है जो कि आगार की ओर से कानूनी है। इसके चलते सोशल डिस्टेंस बरकरार नहीं रह पाता है। इसलिए परीक्षार्थी किराए पर टैक्सी लेना उचित मान रहे है। दूसरा कारण यह है कि जयपुर उदयपुर के लिए एक ट्रेन चल रही है जो कि समय के अनुसार फिट नहीं बैठती है ऐसे में टैक्सी के जरिए जाना अधिक मुफीद समझ रहे है।

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