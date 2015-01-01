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ओस के मोतियाें ने बुनी सर्दी की माला:इस दिसंबर का सबसे सर्द दिन गुरुवार, न्यूनतम पारा 7.4 डिग्री

भीलवाड़ा13 मिनट पहले
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इस दिसंबर का सबसे सर्द दिन गुरुवार और रात बुधवार-गुरुवार को रही। गुरुवार इस महीने का सबसे सर्द दिन रहा। अधिकतम 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण ठिठुरन और गलन बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की मानें तो पारा अभी और नीचे जाएगा।

पिछले 17 दिसंबर काे 4.4 डिग्री था...गुरुवार दिसंबर का सबसे सर्द दिन रहा लेकिन पिछले साल 17 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री था इस बार 7.4 डिग्री है। पिछले साल से 30 ज्यादा है।

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