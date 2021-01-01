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धर्म समाज:प्रवचन माला में संत ने शिव अभिषेक का महत्व बताया

भीलवाड़ा2 घंटे पहले
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संतों की शिक्षा स्थली विद्या लोक न्यास के संस्थापक संत धर्मानंद ने कहा की प्राणी मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। जीवन काे गाे सेवा, यज्ञ, दान-पुण्य व सत्कर्मो में लगाना चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य जीवन मिला है।

यह बात उन्हाेंने हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में चल रही विशेष प्रवचन माला के तहत श्रद्धालुओं काे संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लगन, निष्ठा, नैतिकता व ईमानदारी से किया गया कारोबार भी सही मायने में परमात्मा की सेवा ही है। मनुष्य बाल्यावसथा अर्थात बचपन खेलकूद में बिताता है। युवावस्था में भोग विलासता में अमुल्य समय गंवा देता है। बुढापा आते ही कई प्रकार की चिंताओं में रहता है। इस अवस्था में उसे एक ही चिंता सताती है कि उसने पूरा जीवन बिना परमात्मा की सेवा व पूजा के बिता दिया। इस अवस्था में उसे लगता है कि साधु-संतों की सेवा व सत्संग में रहकर अपने जीवन को आनंदित बनाना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया।

इसलिए व्यक्ति को होश संभालने के साथ ही परमात्मा की सेवा व साधु संतों की संगती करना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाला अंत में पछताता है। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद सोडाणी ने बताया की रामधाम में सुबह 10 से 11 बजे तक विशेष प्रवचन माला चल रही है। जिसमें संत ने शिव अभिषेक का महत्व बताया। कार्यक्रम में वीणा मानसिंहका, सुशीला माता, मंजू माता, प्रीतम शर्मा आदि का सहयोग रहा।

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