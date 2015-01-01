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जहाजपुर से खबर:बुजुर्ग का शव लेकर पहुंचे ताे श्मशान पर था ताला,छह घंटे बाद दाह संस्कार,जहाजपुर के देवपुरा गांव का मामला, प्रशासन ने नपती करा जेसीबी लगाई

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
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जहाजपुर। शव बाहर रखकर अतिक्रमण हटने का इंतजार करते ग्रामीण।

उपखंड क्षेत्र की रावत खेड़ा पंचायत के देवपुरा गांव के श्मशान पर अतिक्रमण हाे गया। कई बार अधिकारियाें काे बताने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। शुक्रवार काे अंतिम संस्कार के लिए गए लाेग अतिक्रमी की ओर से लगाए गेट के बाहर शव रखकर बैठ गए। ये गेट हटने पर ही अंतिम संस्कार करने की बात पर अड़ गए। तब प्रशासन ने नपती करवाई। गेट हटाने पर करीब 6 घंटे देर से अंतिम संस्कार हाे सका।

गुरुवार रात 80 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश मीणा की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन मोक्ष धाम पहुंचे जहां अवैध कब्जा था। अतिक्रमी ने वहां खंबे खड़े कर लोहे की फाटक व इस पर ताला लगा रखा था। अतिक्रमी भी माैके पर अा गया जिसने अंतिम संस्कार नहीं करने दिया।आक्राेशित लाेगाें ने शव मोक्षधाम के बाहर रखकर धरना दे दिया। ये श्मशान से अतिक्रमण हटाने के बाद ही अंतिम संस्कार की बात पर अड़ गए। बन्नालाल मीणा, मृतक जगदीश के पुत्र सोजीराम आदि का कहना था कि बरसाें से यहीं पर अंतिम संस्कार हाेता रहा है। प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा करके श्मशान के गेट लगाकर ताला लगा दिया। इसे हटाने के लिए पहले भी कई बार प्रशासन से मांग की गई। कांग्रेस ने लालाराम बलाई, मुकेश बारेठ आदि ने पूर्व विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर को सूचना दी।

गुर्जर ने अधिकारियों काे विवाद की आशंका से अवगत कराया। तब प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम अनूपसिंह के निर्देश पर गिरदावर मोतीलाल मीणा, पटवारी पूजा मीणा, पुलिस थाने से दीवान बन्नेसिंह व जाब्ता पहुंचा। गिरदावर और पटवारी ने नपती की। इसके बाद जेसीबी से श्मशान स्थल से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमी की ओर से लगवाया गेट भी गिराया तब करीब 6 घंटे बाद अंतिम संस्कार हाेने पर मामला शांत हुअा।

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