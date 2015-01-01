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हमीरगढ़ से खबर:हाईवे किनारे होटल पर चाय पीने ठहरे परिवार के तीन लोगों को ट्रक ने कुचला,मृतकों में दंपती शामिल, रिश्तेदार के यहां शोक में गए थे

भीलवाड़ा19 मिनट पहले
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हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में चित्ताैड़गढ़ राजमार्ग पर तखतपुरा चौराहे के पास बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चाय की थड़ी पर खड़ी दाे महिला समेत तीन जनाें को कुचल दिया। एक ही परिवार के इन लाेगाें में दो की मौके पर ही मौत हाे गई। जबकि एक महिला गंभीर घायल हाे गई, जिसने बाद मंे महात्मा गांधी अस्पताल में दम ताेड़ दिया। मरने वालाें में पति-पत्नी और मृतक के छाेटे भाई की पत्नी शामिल है। समीपवर्ती गांव भाेली निवासी तीनाें aजने तखतपुरा में रिश्तेदारी में शोक-सांत्वना देने के लिए आए थे, जाे लाैटते समय यहां रूके थे।

हमीरगढ़ थानाप्रभारी सुरेंद्र गोदारा ने बताया कि मंगराेप थाना क्षेत्र के भोली निवासी मांगीलाल (50) पुत्र बरदा अहीर, पत्नी भगवानी (42) अाैर छोटे भाई जानू की पत्नी प्यारीबाई (40) के साथ शनिवार को तखतपुरा में समाज की महिला की मौत होने से शोक जताने गए थे। इसके बाद बाइक से वापस भोली के लिए रवाना हुए।

चौराहे पर समाज के ही व्यक्ति की होटल पर मिलने के लिए रुके। यहां ये तीनों होटल के बाहर खड़े चाय पी रहे थे। इस बीच चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को चपेट में ले लिया। इससे मांगीलाल तथा उसके छाेटे भाई की पत्नी प्यारी अहीर की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा भगवानी अहीर गंभीर रूप से घायल हो गई। दाेनाें के शव क्षत-विक्षत हाे गए थे।

घायल महिला को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भगवानी अहीर ने भी दाेपहर बाद दम ताेड़ दिया। मृतकाें का हमीरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों काे सुपुर्द किया गया। इधर, हादसे की सूचना पर सदर डिप्टी रामेश्वर प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे को लेकर भोली गांव में शोक छा गया।

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