पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रायपुर क्षेत्र के गाेविंदपुरा खेमाणा में है मंदिर:बंक्याराणी माता व भैरव मंदिर के दानपात्र से चाेरी के दो आराेपी राजसमंद से गिरफ्तार किए

भीलवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

रायपुर थाना क्षेत्र के गाेविंदपुरा खेमाणा गांव में स्थित बंक्याराणी माताजी व भैरु जी के मंदिर से डेढ़ महीने पहले हुई चाेरी के मामले में पुलिस ने राजसमंद जिले के दाे आराेपियाें काे गिरफ्तार कर लिया।

सहाड़ा एएसपी चंचल मिश्रा ने बताया कि बंक्याराणी माताजी व भैरुजी मंदिर के भाेपा नैनूराम गुर्जर ने गत एक जनवरी काे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 30 दिसंबर 2020 की रात काे चोरों ने मंदिर परिसर में लगे दो दानपात्र तोड़ दिए और उनमें रखे रुपए चुरा ले गए। सुबह पुजारी दीपा गुर्जर धूपबत्ती करने मंदिर में गया।तो एक दानपात्र वहीं टूटा मिला, जबकि दूसरा गायब था।

आस-पास ढूंढने पर दानपात्र लच्छू गुर्जर के खेत में मिला। एफआईआर में इन दानपात्र में 2 से 3 लाख रुपए होने की बात कही थी। एसपी विकास शर्मा ने मामले के खुलासे के लिए टीम गठित की।

टीम ने इस मामले में राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र के खटामला निवासी गेहरीलाल पुत्र भोलाराम कुमावत और कुंवारिया थाना क्षेत्र के वणाई गांव निवासी चैनीराम पुत्र हुकमा भील को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर चोरी का माल बरामद करने का प्रयास कर रही है। इन आरोपियाें ने कबूल किया कि वे भरक माता और मटुनिया मंदिर में भी चोरी करने की योजना बना रहे थे।

2-3 लाख रुपए हाेने की आशंका जताई थी, चाेर बाेले- करीब 50 हजार ही चुराए
भाेपा गुर्जर ने रिपाेर्ट में बताया था कि इस मंदिर के दानपात्र साल की दाेनाें नवरात्रि पर दानपात्र खोले जाते हैं। तीन महीने पहले खाेले गए दानपात्र में करीब पांच लाख रुपए निकले थे। इससे 3 से 4 लाख रुपए चोरी होने का अनुमान है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपितों ने पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने दोनों दानपात्र से करीब 50 हजार रुपए ही चोरी किए थे। चुराए गए रुपए ये बाइक खरीद ली थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser