पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्रवाई:गोचर भूमि में ग्रेवल सड़क बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो

गजनेर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • गजनेर सरपंच ने थाने में सौंपा प्रार्थना पत्र

शनिवार शाम गजनेर सरपंच गीता कुम्हार ने गजनेर पुलिस थाना में गोचर भूमि में अनधिकृत प्रवेश कर ग्रेवल सड़क को चौड़ा व निर्माण करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए गजनेर थाना में प्रार्थना पत्र दिया है।

गीता कुम्हार ने पत्र में बताया कि 21 अक्टूबर को हल्का पटवारी गजनेर ने गोचर भूमि में बनी ग्रेवल सड़क को गत दिनों में होना बताया। उसके बाद 23 अक्टूबर को ग्राम पंचायत गजनेर द्वारा उपखंड अधिकारी कोलायत को पत्र देकर पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर 26 अक्टूबर को उपखंड अधिकारी द्वारा सीओ कोलायत को 27 अक्टूबर को पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने को करवाने को लेकर आदेश दिया था परंतु पुलिस द्वारा कोई जाब्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया।

दो नवंबर को तहसीलदार राजस्व कोलायत, गिरदावर गजनेर, हल्का पटवारी गजनेर ने मौका का निरीक्षण कर सड़क नहीं हटाने की रिपोर्ट उपखंड अधिकारी को पेश की थी। पांच नवंबर को महिंद्रा सोलर प्लांट के द्वारा गोचर भूमि में अनधिकृत प्रवेश कर ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी सूचना पुलिस थाना गजनेर को दी गई जिस पर पुलिस ने प्रशासन के आदेशानुसार सड़क का निर्माण कार्य होना बताया और कार्य रुकवाने से मना किया था।

सरपंच ने पत्र में बताया कि अगर प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण कार्य का आदेश है तो ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाए। अगर नहीं है तो अवैध रूप से गोचर में प्रवेश कर सड़क को चौड़ा व निर्माण कार्य करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रार्थना पत्र शनिवार गजनेर सरपंच प्रतिनिधि जेठाराम कुम्हार ने पुलिस थाना में प्रस्तुत किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें