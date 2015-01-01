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प्रदर्शन:टोकन के बाद भी नरमा के सरकारी खरीद केंद्र पर तुलवाई नहीं की, एसडीएम के पास पहुंचे किसान तो समाधान हुआ

खाजूवाला2 घंटे पहले
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खाजूवाला क्षेत्र का अन्नदाता वर्तमान समय में दोहरी मार का शिकार है। एक तरफ खरीफ व रबी की फसलों के वक्त नहरों में पूरा पानी नहीं पहुंचता हैं। दूसरी तरफ जब वह दिन-रात मेहनत कर कम पानी में ही फसलें तैयार कर अनाज मंडियों में बेचने लाता हैं। तब भी उन अन्नदाताओं को हावी हुई अफसरशाही के बीच काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।

उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। कैसे महाजन का कर्ज चुकाएं। साल भर चूल्हे कैसे जलेंगे, इसकी चिंता भी खाई जा रही होती हैं। लेकिन जिम्मेदार अफसर किसानों की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं। जिससे उन्हें सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ता हैं।

ऐसा ही गुरुवार को भी खाजूवाला क्षेत्र के किसानों को सरकारी नरमा के खरीद केंद्र पर तुलवाई अचानक बंद होने पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लाइनों में लगानी पड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भाड़े पर लाए भूखे-प्यासे सड़कों पर घंटों इंतजार किसानों को नरमा तुलवाने के लिए करना पड़ा। इससे आक्रोशित हुए किसानों ने बीकानेर रोड पर खरीद केंद्र पर नारेबाजी कर रोष जताया।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रभारी मानसिंह ताखर के नेतृत्व में किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। खाजूवाला एसडीएम मिथलेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर नरमा की ख़रीद करवाने की मांग की गई। किसानों का आरोप हैं कि 6 नवंबर को नरमा तुलाई के लिए टोकन कटवाया। किसानों का 12 नवंबर को तुलाई के लिए नंबर आया। लेकिन खरीद केंद्र पर संबंधित अधिकारियों ने पूर्व में बिना सूचना दिए कटे हुए टोकन की नरमा तुलाई नहीं की और दीपावली के त्यौहार का हवाला देकर इतिश्री कर ली।

इसके बाद एसडीएम ने हस्तक्षेप कर सीसीआई के वाणिज्यिक अधिकारी विकास व कृषि मंडी खाजूवाला सेक्रेट्री सुनील गोदारा से वार्ता कर समाधान निकालते हुए खरीद केंद्र पर पहुंचे दर्जनों किसानों की नरमा खरीद करवाकर मामला शांत करवाया।

इस दौरान भारतीय किसान संघ खाजूवाला के अध्यक्ष शिवदत्त सिघड़, मानसिंह ताखर, रामसिंह राजपुरोहित, हरीराम, ओमप्रकाश, रामगोपाल, राजू, जसपाल सिंह, सोमदत्त, रामस्वरूप सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

^हां यह सही बात है कि किसानों के टोकन नरमा तुलवाई के लिए कट चुके थे। लेकिन कम्युनिकेशन गेप रहने पर कई किसानों को फोन के माध्यम से तुलवाई बंद की सूचना नहीं हो पाई। गुरुवार को खरीद केंद्र पर आए किसानों का माल तुलवा दिया हैं। अब 16 नवंबर तक छुट्टी होने पर 17 नवंबर को नरमा की तुलवाई होगी।
सुनील गोदारा, सचिव कृषि उपज मंडी समिति खाजूवाला।

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