पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जनसभा:आमजन में विश्वास ही कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हैं: भाटी

कोलायत20 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार तीसरे दिन क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थन में प्रचार पर रहे। जनसभाओं में मंत्री भाटी ने कहा कि आमजन में विश्वास ही कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हैं। सरकार से जनता के बीच की हर कड़ी को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जनप्रतिनिधियों के चुनाव कांग्रेस पार्टी के होने से समुचित विकास संभव हो पाएगा।

शुक्रवार को मदन लाल चौहान, पुष्पा देवी, सांवला राम मेघवाल, 19 से संगीता देवी, 20 से मूली कंवर तथा 21 से पुष्पा कंवर के लिए मंत्री भाटी ने हदां, लम्बाना भाटियान, खिंदासर, दासोड़ी, खजोड़ा, भेलू, नांदडा, खारा लोहान, नेणिया, सियाणा, चकविजयसिंहपुरा, झझू, बाला का गोल, खाखुसर, लोहिया आदि गांवो में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया।

मंत्री भाटी ने बताया कि पिछले दो सालों में क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए महाविद्यालय खोने गए, विद्यालय क्रमोन्नत किए, रोजगार के लिए रीको का काम शुरू करवाया जा रहा है, ग्रामीणों को अधिक दूरी तय ना करनी पड़े इसके लिए कम दूरी पर ग्राम पंचायत बनवाई गई, पेजयल के लिए बजट आवंटित किए गए, चिकित्सा, सड़क, बिजली की व्यवस्था सुधारी गई है। इस दौरान झंवर लाल सेठिया, अनोप सिंह भाटी, भीखाराम सुथार, घम्मा राम माकड़, रतिराम बिश्नोई, गोपीराम बिश्नोई, नथुराम, मदन गोपाल मेघवाल आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें