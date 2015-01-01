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वारदात:मारपीट व रुपए छीनने का आरोप, मामला दर्ज, आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है

लूणकरणसर4 घंटे पहले
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लाठियों से मारपीट कर रास्ते में रोककर दस हजार रुपए छीनकर ले जाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ के अनुसार लूणकरणसर के वार्ड 8 निवासी श्याम सुंदर स्वामी ने कि उसकी अड़सीसर में कपड़े की दुकान है। रोजाना लूणकरणसर से अड़सीसर आना-जाना करता है। 6 नवम्बर की रात करीब 9 बजे अड़सीसर से लूणकरणसर बस स्टैंड पर उतर गया।

इस दौरान भगतसिंह स्टेडियम के पास चार व्यक्ति बोलेरो गाड़ी लेकर आए जिसमें आरोपी बजरंग नाथ, मदन नाथ और दो अन्य ने लाठियों से मारपीट की और कपड़ फाड़ दिए। मारपीट में मुस्तगीस के दाहिने हाथ व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। इससे पूर्व में भी आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसके बाद आरोपी मारपीट कर दस हजार रुपए छीनकर ले गए।

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