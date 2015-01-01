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मीटिंग:बीडीओ ने विकास कार्यों की समीक्षा की, समय पर प्रोजेक्ट पूर्ण करने निर्देश

लूणकरनसर3 घंटे पहले
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पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक विकास अधिकारी भोमसिंह इंदा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पालनहार योजना एवं मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

विकास अधिकारी भोमसिंह ने ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में योजना की राशि जमा हो गई है। उनके कार्य एक माह में पूरे करवाए।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों का शेष रहा भुगतान उनके खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए। मनरेगा योजना में जोबकार्ड धारक को सौ दिन पूरे करने एंव रिजेक्ट भुगतान करने के निर्देश दिए।प्रत्येक ग्राम पंचायत में पालनहार योजना का लाभ दिया जाए।

उन्होंने जन संपर्क पोर्टल फीडिंग, मनरेगा महिला मैट नियोजन करने, नवीन पंचायतों में भवन के लिए जमीन आबंटन, नव सृजित पंचायतों के बैंक खाते खोलने, अनुपातिक राशि हस्तांतरण करने सहित विभिन्न निर्देश दिए। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी,कनिष्ठ सहायक एंव ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे।

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