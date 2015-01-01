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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा:राशनकार्ड को आधार से लिंक करवाएं अन्यथा राशन नहीं मिलेगा

लूणकरणसर3 घंटे पहले
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  • पात्र उपभोक्ताओं के आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि 25 नवंबर

जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि वर्तमान में वन नेशन वन राशन कार्ड योजनांतर्गत अभियान के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र उपभोक्ताओं के आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

अभियान की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक है। उपखंड अधिकारी भागीरथ शाख ने बताया कि 25 नवंबर के बाद राशनकार्ड से आधार नंबर नहीं जुड़े उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलेगा। उन्होंने उपभोक्ता ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क कर ई मित्र के माध्यम से आधार नंबर राशनकार्ड से जुड़वा ले।

शुक्रवार को जिला रसद अधिकारी भागूराम महला तथा इन्द्रपाल मीना, प्रवर्तन अधिकारी, लूणकरणसर द्वारा आधार सीडिंग की प्रगति तथा जांच के क्रम में अर्जुनसर तथा महाजन मे उचित मूल्य दुकानदारो की मीटिंग लेकर आधार सीडिंग कार्य की समीक्षा की गई तथा आधार सीडिंग मे आने वाली समस्याओं का समाधान बताया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा सभी उचित मूल्य दुकानदारों को पाबंद किया गया कि वे तीन दिन मे आधार सीडिंग कार्य को पूरा करावे।

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