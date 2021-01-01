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फंड मंजूर:8 इलाकों में 90.21 लाख से बदलेगी 12 किमी की खराब पाइप लाइन, शहर में 80 हजार की आबादी को होगा फायदा

बीकानेर2 घंटे पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।

पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में खराब हो चुकी पानी की पाइप लाइनों को बदलने के लिए पीएचईडी ने 92 लाख 21 हजार रुपए मंजूर किए हैं। इस रकम से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मुक्ताप्रसाद नगर, नत्थूसर बास, नयाशहर, करमीसर, सुजानदेसर, श्रीरामसर, गंगाशहर, भीनाशहर और आसपास के क्षेत्राें में करीब 12 किलोमीटर लंबी खराब पाइप लाइन बदली जाएंगी। इससे करीब 80 हजार लोगों को फायदा होगा। उनके घरों में सप्लाई के समय पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा।

जानकारी के अनुसार पीएचईडी टेंडर प्रक्रिया के बाद मार्च तक वर्क ऑर्डर जारी करेगा। यानी गर्मी के मौसम में इन क्षेत्रों के लोगों को लो प्रेशर की समस्या से निजात मिल जाएगी। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद बीकानेर में विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को इस सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने को कहा है। ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को जल्द से जल्द इसका फायदा मिल सके।

पूर्व विधानसभा के प्रस्ताव लंबित

पीएचईडी ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या को देखते हुए 92.21 लाख के प्रस्ताव तो मंजूर कर दिए, लेकिन पूर्व विधानसभा के प्रस्ताव अभी लंबित हैं। पूर्व क्षेत्र की कई कॉलोनियों में पेयजल लाइनें खराब पड़ी हैं। टेल एरिया में लो प्रेशर की बड़ी समस्या है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि काफी समय से पेयजल समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं।

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