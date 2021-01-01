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वैक्सीनेशन:पीबीएम के दो बूथों पर 143 को लगाया गया टीका

बीकानेर3 घंटे पहले
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पल्स पोलियो अभियान शुरू होने के साथ ही जिलेभर में जहां कोविड वैक्सीनेशन रोक दिया गया है वहीं पीबीएम हॉस्पिटल के सभी बूथों पर टीके लगाने का निर्देश दिया गया था। इससे इतर रविवार को यहां जिरिएट्रिक सेँटर के दो बूथों पर ही टीके लगाए गए। इन बूथों पर भी 100 स्वास्थ्यकर्मियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया जिनकी एवज में 143 पहुंचे।

ऐसे में लक्ष्य से अधिक टीके तो लग गए लेकिन वास्तविक लाभान्वितों की संख्या बहुत कम रही। बीकानेर में 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन में अब तक 12 दिन में 152 सेशन यानी इतने बूथों पर टीके लगाए गए। इन दौरान 12668 को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन अब तक 9377 ने ही वैक्सीनेशन करवाया है।

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