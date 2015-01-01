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पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव:लूणकरणसर में 23 और नोखा में 9 जनों ने 11 आवेदन किए, आज रहेगा अवकश

बीकानेर ग्रामीण2 घंटे पहले
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नोखा पंचायत समिति के वार्ड 14 से भाजपा से नामांकन पत्र दाखिल करती हुई श्रीमती धापू देवी विश्नोई
  • जिला परिषद सदस्य के लिए शनिवार को 12 प्रत्यािशयों ने नामांकन पत्र दाखिल किए

पंचायती राज संस्थााओं आम चुनाव 2020 के तहत नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के चौथे दिन शनिवार को बीकानेर जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए 12 निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि बीकानेर पंचायत समित में 18 प्रत्याशियों ने, लूणकरसनसर पंचायत समिति में 23 प्रत्याशियों ने, कोलायत पंचायत समित में 04 प्रत्याशियों ने, बज्जू पंचायत समिति में 01

नोखा पंचायत समिति में 11 प्रत्याशियों ने, पांचू पंचायत समिति में 07 प्रत्याशियों ने, श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति में 14 प्रत्याशियों ने नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत किए । खाजूवाला और पूगल पंचायत समिति में एक भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। रविवार को अवकाश होन के कारण नामांकन पत्र नहीं प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

लूणकरणसर. पंचायत समिति चुनावों को लेकर चल रहे नाम निर्देशन के चौथे दिन लूणकरणसर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से 23 नामांकन दाखिल हुए है। निर्वाचन अधिकारी भागीरथ शाख ने बताया कि नामांकन निर्देशन के चौथे दिन शनिवार को पंचायत समिति के वार्ड एक से बिज पाल ने निर्दलीय व कांग्रेस, वार्ड एक से पुरखाराम ने कांग्रेस, तीन से सुरजाराम ने कांग्रेस, वार्ड तीन से भागीरथ ने कांग्रेस, वार्ड तीन से राजकुमार ने भाजपा, वार्ड चार से यशोदा देवी ने कांग्रेस, वार्ड 7 से अशोक कुमार ने भाजपा, वार्ड 7 से अजहरुद्दीन ने निर्दलीय, वार्ड 8 से गीति ने भाजपा, वार्ड 8 से मंजू देवी ने कांग्रेस, वार्ड 8 से सीतादेवी ने भाजपा

वार्ड 10 से लेखराम ने कांग्रेस, वार्ड 12 से खुमाणाराम कांग्रेस, वार्ड 13 से पिंकी ने कांग्रेस, वार्ड 13 से कांता ने भाजपा, वार्ड 13 से इंद्रा देवी ने भाजपा, वार्ड 14 से लालचन्द ने भाजपा, वार्ड 18 से राकेश कुमार ने भाजपा, वार्ड 18 से किशोरचंद ने कांग्रेस, वार्ड 19 से मुरली राम ने कांग्रेस, वार्ड 20 से शंतिदेवी ने कांग्रेस व वार्ड 21 से दुर्गा ने कांग्रेस से नामांकन दाखिल किए हैं।

नोखा. पंचायत समिति सदस्य के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का कार्य शनिवार को भी जारी रहा। रिटर्निंग अधिकारी जीतू सिंह मीणा ने बताया कि शनिवार को सात वार्ड से 9 व्यक्तियों ने 11 आवेदन प्राप्त हुए।

वार्ड 14 से सर्वाधिक 4 नामांकन पत्र दाखिल हुए। वार्ड 6 से नानूराम ने दो आवेदन किए जिसमें एक भाजपा व एक निर्दलीय। वहीं वार्ड 14 से भी नंदू कंवर ने दो आवेदन किए जिसमें एक कांग्रेस व एक निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है। वार्ड सात से नारायणी ने भाजपा, वार्ड 10 मनोज ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, वार्ड 11 राजू राम ने कांग्रेस से, वार्ड 14 से धापी भाजपा,ओमी निर्दलीय, वार्ड 15 से मंजूदेवी ने निर्दलीय, वार्ड 17 से राम ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा के संभावित प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। कुछ उम्मीदवार अपने साथ डमी प्रत्याशी का भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नोखा की पंचायत समिति मुख्यालय परिसर कोरोना संक्रमण के चलते पूरी तरह सुनसान पड़ा था।

लेकिन अब पंचायत चुनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत समिति मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी जीतू सिंह मीणा ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकता है।

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