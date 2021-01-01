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निगम के विकास का खाका:377.54 करोड़ का होगा निगम का बजट विकास पर खर्च होंगे 127.65 करोड़ रुपए

बीकानेर2 घंटे पहले
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पुलिस लाइन के पास दो साल से खुला पड़ा है नाला। - Dainik Bhaskar
पुलिस लाइन के पास दो साल से खुला पड़ा है नाला।
  • 356.29 करोड़ का था पिछला बजट,
  • इस बार रेवेन्यू बढ़ाने व फेसिलिटी पर रहेगा फोकस

नगर निगम में वर्ष 2021-22 के लिए शहर के विकास का खाका तैयार हो गया है। मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित आठ फरवरी को 377 करोड़ 54 लाख का बजट पेश करेंगी। यह बजट निगम में राजस्व को बढ़ाने और पब्लिक फैसिलिटी पर फोकस रहेगा। वैसे देखा जाए, तो निगम ने पिछले बजट की कई घोषणाओं को पूरा नहीं किया है। इनमें गो पालक नगर बसाना, वेंडिंग-नो वेंडिंग जोन बनाना प्रमुख हैं। पिछले साल शहर में नहीं लगा सके एक भी रोड लाइट

एक साल में एक भी रोड लाइट शहर में नहीं लगी। इसे लेकर पार्षद और जनता में आक्राेश है। कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। निगम का पिछला बजट 356 करोड़ 29 लाख 57 हजार का था। यूडी टैक्स में पहली बार निगम पांच करोड़ के करीब पहुंचा है। इस बार दस करोड़ की वसूली का टारगेट रखा है।

बजट भाषण में मेयर ने कई घोषणाएं की थीं, लेकिन कोरोनाकाल में कारण कुछ घोषणाएं पूरी नहीं हो सकी। राज्य सरकार से भी विकास के लिए निगम को 11 करोड़ रुपए ही मिले। इसकी भी सरकार ने कैपिंग कर दी। यह पैसा साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वर्षा जल संग्रहण पर ही खर्च किया जा सकेगा। सरकार से हर साल करीब 20 करोड़ निगम को मिलते रहे हैं, जिसे कहीं भी खर्च किया जा सकता था।

पहली बार सरकार की पाबंदी को देखते हुए निगम ने आत्मनिर्भर बनने के लिए राजस्व जुटाने का फैसला किया है। इसके लिए बजट में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। जैसे निगम हाइवे पर खुदका मैरिज गार्डन विकसित करने से कदम उठा सकता है। यूडी टैक्स की वसूली को लेकर कड़ा फैसला किया गया है। पार्षदों से भी सुझाव मांगे हैं।
कोरोना के कारण विकास पर 97. 85 करोड़ कम खर्च हुए
वित्त वर्ष 2020-21 में शहर के विकास कार्यों पर 158 करोड़54 लाख रुपए खर्च होने थे। लेकिन कोरोना महामारी के कारण 60 करोड़ 68 लाख 90 हजार ही खर्च हुए। यानि 97 करोड़ 85 लाख 10 हजार रुपए कम खर्च हुए। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निगम ने 127 करोड़ 65 लाख रुपए के विकास कार्य प्रस्तावित किए हैं। जो 2020-21 में हुए खर्च से 66 करोड़ 97 लाख अधिक हैं।

लापरवाही की हद : 2 साल से खुला पड़ा है नाला, 2 लोग गिर चुके
रानीसर बास में पुलिस लाइन की दीवार से सटा नाला दो साल से खुला पड़ा है। इस नाले में अब तक दो व्यक्ति गिर चुके हैं। पशु आए दिन गिरते रहते हैं। नगर निगम ने वर्ष 2018 में इस नाले पर से अतिक्रमण हटाकर 10-10 फीट जगह खाली कराई थी। लेकिन पुलिस लाइन की दीवार नहीं हटाई गई। वर्ष 2019 में नाले की सफाई और उसे कवरिंग करने के लिए 97 लाख रुपए के टेंडर भी कर दिए।

ठेकेदार ने नाले की एक बार सफाई कराकर काम रोक दिया। करीब 200 मीटर लंबे इस नाले के कारण 15 घर प्रभावित हैं। वहां रहने वाले 68 साल के जेठमाल सिंह और राजकुमार सुथार बताते हैं कि पड़ोस में रहने वाला घनश्याम और एक सब्जी वाला नाले में गिर गया था। उन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

दोनों के गंभीर चोट आई थी। पशु आए दिन गिरते हैं। सुबह से शाम तक नाले की निगरानी रखनी पड़ती है। निगम को कई बार लिख चुके, लेकिन नाला बंद नहीं किया जा रहा है। वार्ड 69 के पार्षद अनूप गहलोत ने बताया कि निगम प्रशासन की ढिलाई के कारण नाले का निर्माण नहीं हो रहा। मंगलवार को भी एक्सईएन संजय ठोलिया से बात की है। लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।

एक साल में 3 बड़े विवाद

1. विवाद में 17 कमेटियां : नगर निगम की 17 कमेटियों को लेकर विवाद एक साल बाद भी सलझ नहीं पाया है। मामला हाई कोर्ट में लंबित है। विदित रहे मेयर की ओर से घोषित की गई कमेटियों को सरकार ने मंजूरी नहीं देकर स्वायत्त शासन विभाग ने ही कमेटी गठित करके भेज दी थी। उसे लेकर मेयर पक्ष हाई कोर्ट चला गया। 2. नंदी गोशाला : पूर्व मेयर नारायण चौपड़ा ने निगम चुनाव से पहले सरह नथानिया में नंदी गोशाला शुरू की थी। चुनाव के बाद गोशाला में गोवंश मरने लगा तो मेयर सुशीला कंवर का अधिकारियों, पार्षदों और संचालक से काफी विवाद हुआ। परिणामस्वरूप गोशाला बंद होने के कगार पर है। नौ माह से आवारा पशुओं को पकड़ने का काम बंद पड़ा है। 3. विवादों में रहे टेंडर : मृत पशु उठाने, रोड लाइट और कचरा परिवहन के टेंडरों को लेकर विवाद रहा। मृत पशु उठाने का नया ठेका कर दिया। रोड लाइट और कचरा परिवहन के टेंडर भी वापस किए गए थे। तीनों मामले स्वायत्त शासन विभाग तक पहुंचे। टेंडरों में विलंब होने के कारण काम भी देरी से ही शुरू हो सका।

रुपया आएगा यहां से

  • कर - 69 करोड़ 74 लाख 38 हजार
  • शुल्क - 7 करोड़ 6 लाख 31 हजार
  • संपत्ति व अधिकार - 2 करोड़ 21 लाख 10 हजार
  • शास्तियां - 2 करोड़ 82 लाख
  • विविध आय - 35 करोड़ 50 लाख
  • भूमि विक्रय - 19 करोड़ 2 लाख
  • विशेष सहायता- 90 करोड़ 50 लाख
  • अन्य आय - 10 करोड़ 25 लाख

और यहां खर्च होगा

  • विकास - 127 करोड़ 65 लाख
  • सामान्य प्रशासन - 5 करोड़ 19 लाख 50 हजार
  • वेतन भत्ते-54 करोड़
  • सार्वजनिक रक्षा - 1 करोड़ 4 लाख 83 हजार
  • रोशनी - 57 लाख 50 हजार
  • उद्यान - 66 लाख 96 हजार
  • सार्वजनिक मरम्मत - 2 करोड़ 78 लाख 69 हजार

पार्षदों ने भेजे सुझाव

  • हर गली में रोड लाइट
  • कच्ची बस्तियों में निशुल्क पट्‌टे
  • पार्षदों के वेतन, भत्तों में बढ़ोतरी
  • सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना
  • घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना
  • कच्ची बस्तियों के विकास के लिए अतिरिक्त बजट
  • प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक करोड़ के विकास कार्य
  • विकास कार्य, ठेकेदार को भुगतान में पार्षदों की सहमति जरूरी

पिछले बजट में घोषित कई महत्तवपूर्ण काम नहीं हो सके

  • निगम कार्यालय में पार्षदों के बैठने और रिकार्ड के लिए दो बड़े हॉल का निर्माण
  • नगर निगम के नए भवन का निर्माण
  • पार्षद भत्ता 3750 रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करना
  • आवारा पशुओं को पकड़ना
  • गो पालक नगर बसाना
  • श्वानशाला की स्थापना
  • अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान
  • वेंडिंग-नो वेंडिंग जोन बनना
  • शहर में नई रोड लाइट नहीं लग सकी
  • सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी बरसिंहसर व गुड़ा पावर प्लांट को देना
  • 300 सफाई कर्मचारियों के पद सृजित करना
  • प्रत्येक वार्ड 40-40 लाख के विकास कार्य
  • पार्षद और कर्मचारियों के लिए आरक्षित दर पर आवास के लिए भूखंड आबंटन

^बजट में निगम का राजस्व बढ़ाने पर फोकस रहेगा। आठ फरवरी को शहरवासियों को पता चल जाएगा कि बजट में क्या-क्या रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की तस्वीर बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
-सुशीला कंवर राजपुरोहित, मेयर
^ मेयर का एक साल का कार्यकाल फेलियर रहा है। मनमर्जी से फैसले किए। नंदी गोशाला को बंद कर दिया। जबकि शहर में आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। साधारण सभा में जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई तो विरोध किया जाएगा।
-जावेद पड़िहार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

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