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मांग:गजनेर रीको में 40 हजार वर्ग मीटर के बड़े भूखंड हों आरक्षित, व्यापारियों ने उठाई मांग

बीकानेर3 घंटे पहले
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गजनेर में शुरू हाेने वाले औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आबंटन में आरक्षित प्लाट के नियम बनाने की मांग को लेकर बीकानेर के व्यापारियों ने रीको लिमिटेड के उप महाप्रबंधक कुलवीर सिंह से चर्चा की। चर्चा में उन्होंने बताया कि गजनेर के रीको क्षेत्र को तीन जोन में बांटा जा रहा है।

उसमें 5 एकड़ के 1051 औद्योगिक भूखंड भी बनाए जा रहे हैं। व्यापारी चाहते हैं कि इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भूखंडों का साइज बड़ा किया जाए। उन्होंने 40 हजार वर्ग मीटर के 15 भूखंड बड़ी सिरेमिक्स इकाइयों के लिए आरक्षित करने की बात कही है। इससे बड़ी फैक्ट्रियां क्षेत्र में खुलेंगी तो रोजगार व व्यापार के बड़े अवसर यहां के व्यापारियों को मिलेंगे।

गुजरात में सिरेमिक्स की इकाइयां यहां शिफ्ट हो सकेगी। उन्होंने बताया कि अभी भूखंडों के डिमार्केशन का काम चल रहा है। सड़कें व पुल बन रहे हैं। इसी को देखते हुए नक्शे में यह बड़े औद्योगिक प्लाट मार्क किए जाएं तो बेहतर रहेगा।

व्यापारियों के बाद इस आशय का प्रस्ताव उप महाप्रबंधक सिंह ने रीको के एमडी को भेजा है। चर्चा करने वालों में बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, शिवरतन पुरोहित, दिलीप रंगा, कुंदनलाल बोहरा आदि शामिल थे।

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