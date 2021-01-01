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प्रतियोगीता:ज्ञान गंगा के तीसरे चरण में प्राणी शास्त्र के 50 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

बीकानेर3 घंटे पहले
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डूंगर महाविद्यालय में काॅलेज शिक्षा आयुक्तालय के तत्वावधान में प्राणी शास्त्र विभाग की ओर से चल रहा ज्ञान गंगा कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राचार्य डाॅ. जीपी सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता काॅलेज शिक्षा के आयुक्त संदेश नायक और अतिरिक्त आयुक्त बीएल गोयल ने की। कार्यक्रम में राजकीय महाविद्यालयों के प्राणी शास्त्र के 50 सहायक एवं सह आचार्य ने ऑनलाइन हिस्सा लिया।

इस अवसर पर प्राचार्य डाॅ. सिंह ने कहा कि काॅलेज शिक्षकों को वर्तमान समय में तकनीक की जानकारी बेहद आवश्यक है। आयोजन सचिव डाॅ. बलराम साईं ने बताया कि कार्यक्रम में गोरखपुर, वड़ोदरा, हरिद्वार, जयपुर सहित देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के आचार्यों ने जैव विविधता, विकिरण जैविकी, कीट विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा वातावरणीय विज्ञान से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत किए।

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