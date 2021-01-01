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वैक्सीनेशन:सीएमएचओ व जॉइंट डायरेक्टर सहित 5162 हैल्थ वर्कर्स ने नहीं लगवाया कोरोना का टीका

बीकानेर2 घंटे पहले
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  • 16440 में से 11278 ने लगवाया टीका
  • आखिरी 8 जिलों में बीकानेर

हैल्थवर्कर्स के कोविड वैक्सीनेशन का पहला राउंड बुधवार को पूरा हो गया। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के 15 दिनों में 16440 के वैक्सीनेशन का लक्ष्य था जिसमें से 11278 यानी 68.60 प्रतिशत को टीका लगाया जा सका। बुधवार को अब तक के सबसे ज्यादा 59 स्थानों पर टीकाकरण हुआ।

हैल्थवर्कर्स को पहला टीका लगाने का आखिरी दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन की संभावना थी। एक दिन में 3472 को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी एवज में 1379 ने वैक्सीनेशन करवाया। मतलब यह कि लक्ष्य से 39.71 प्रतिशत टीकाकरण हो पाया।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 5162 हैल्थवर्कर-डॉक्टर ने टीका नहीं लगवाया। कोविड वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है लेकिन इसे प्रोत्साहित करने की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों पर हैं, वे भी टीका लगाने से पीछे हट गए। बीकानेर जिले में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सीएमएचओ डाॅ. सुकुमार कश्यप और संभाग में विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर डाॅ.देवेन्द्र चौधरी भी टीका नहीं लगवाने वालों की सूची में शामिल हैं।

वैक्सीनेशन का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम होने की वजह बताते हुए सीएमएचओ डाॅ. कश्यप कहते हैं कि इसमें साफ्टवेयर की समस्या है। कुछ नाम टीके लगने के बाद भी लिस्टेड नहीं हो पाए हैं वहीं कुछ नाम रिपीट हो जाने की जानकारी भी आ रही है। ऐसे में वास्तविक आंकड़ा तैयार कर रहे हैं।

ये बताए टीका नहीं लगवाने के कारण

जॉइंट डायरेक्टर डॉ. देवेन्द्र चौधरी बोले-खून पतला होने की दवाई ले रहा हूं, सीएमएचओ डॉ. कश्यप ने कहा-तेज जुकाम-खांसी हो गई। आरसीएचओ एवं वैक्सीनेशन के सहायक नोडल अधिकारी डाॅ.राजेशकुमार गुप्ता ने बुधवार को वैक्सीनेशन करवाया। इस समय मौजूद रहे जाइंट डायरेक्टर डॉ. देवेन्द्र चौधरी ने टीका नहीं लगवाया।

वजह पूछने पर कहा-खून पतला होने की दवाई ले रहा हूं। सीएमएचओ डाॅ. सुकुमार कश्यप बोले-आज टीका लगवाना तय किया था लेकिन मेरे सहित पूरे परिवार को अचानक तेज जुकाम-खांसी हो गया है। ऐसे में दो-तीन दिन में आराम होने के बाद इजाजत लेकर प्रावधान के अनुरूप टीका लगवाऊंगा।

हैल्थवर्कर्स के वैक्सीनेशन का पहला राउंड पूरा : कलेक्टर व संभागीय आयुक्त सहित राजस्वकर्मी आज लगवाएंगे टीका

स्वास्थ्यकर्मियों के बाद अब गुरुवार से बाकी फ्रंटलाइनर का वैक्सीनेशन होगा। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित गांवों तक बैठै राजस्वकर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। कलेक्टर-कमिश्नर एवं जिला मुख्यालय के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का टीकाकरण पीबीएम हॉस्पिटल जिरिएट्रिक सेंटर पर होगा। पांच फरवरी को निगम एवं पालिकाकर्मियों का वैक्सीनेशन होगा एवं छह-सात को जिलेभर में पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों को वैक्सीन डोज दी जाएगी।

आज 612 कर्मचारियों को लगेंगे टीके

277 बीकानेर शहर
34 बज्जू
63 खाजूवाला
57 लूणकरणसर
27 पूगल
39 कोलायत
52 श्रीडूंगरगढ़
63 छत्तरगढ़
5 को आएगा निगम-पालिकाकर्मियों का नंबर

1558 बीकानेर
285 नोखा
84 श्रीडूंगरगढ़
95 देशनाेक
06-07 फरवरी को पुलिस अधिकारियों-पुलिसकर्मियों के वैक्सीनेशन की योजना।

सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि जिन हैल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन के बाद भी पहले राउंड में टीका नहीं लगवाया है, उनके लिए आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी।

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